高雄民宅遭縱火1死1傷 疑親戚糾紛引報復

高雄林園區北汕路的2樓透天民宅一家4口，今天凌晨3點半疑遭縱火，住2樓的屋主王姓女兒不幸燒死、王姓兒子逃出但也全身2至3度45%燒燙傷。警方初步了解，王姓兒子與住隔壁的親戚有官司糾紛，今天將開庭審理，疑因此引起報復，已掌握一名對象追緝中。

據家屬向警方透露，王姓兒子與住隔壁的大伯兒子（堂哥、約50歲），曾有多次衝突，先前互告傷害也都起訴，今天首度開庭審理，因此懷疑他堂兄涉及。

不過由於凌晨案發時在睡夢中，沒直接目擊嫌犯；警方現鎖定家屬所指的特定人士追捕，發現嫌犯並沒有利用交通工具逃跑，透過擴大調閱監視器找尋中。

據研判，由於兩戶是緊鄰、起火點在2樓，嫌犯極有可能從旁邊民宅的2樓侵入被害人家的陽台；至於起火原因，現場鑑驗有汽油點燃跡證，是否為直接潑灑汽油點燃，或是自製汽油彈等方式，疑點都待釐清。

全案發生於今凌晨約3點半，林園區北汕路2層樓民宅，住在1樓的屋主王姓夫婦聽到「碰！」巨響，發現屋內起火趕緊出來，而住在2樓的王姓兒子（40歲）驚醒後跳窗逃生，不過也在2樓的王姓女兒（48歲）不幸來不及逃生。屋主夫婦聽聞聲響奪門而出逃往戶外，王的母親悲傷掩面哭泣，直說「火一直燒，女兒在熟睡跑不出來」。