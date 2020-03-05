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扯！「馬路三寶」女騎士逆向險撞賓士 網友熱議想嚇誰
桃園市一輛賓士車主昨天晚上在臉書「蘆竹南崁資訊大小事分享團」社群貼文，他以「誰家移動神主牌、可不可以出來嚇人」為題，指出他開車行經蘆竹區蘆興南路、南福街255巷口，突然一輛機車騎士逆向突然闖出，險發生碰撞。該貼文隨即引起在地網友熱議，網友紛紛留言，「嚇死人」、「馬路三寶」、「扯! 這種騎法是想嚇誰」。
蘆竹分局今天上午表示，目前警方尚未接獲報案，但經檢視PO文者的影、照片，研判該機車行經南福街255涵洞，綠燈號誌變換，如果車速過慢，就無法燈號變換緩衝秒數內通過路口，因為網友拍攝角度未涵蓋整個路口，無法看到完整動態，很難認定該機車是否於紅燈超越停止線闖越路口，無法斷定機車騎士闖紅燈違規行為，呼籲行車遵守交通規則。
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