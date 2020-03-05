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世上沒有廉價的國防 國軍缺人…改回徵兵制就好？

影／詐團假新冠肺炎醫師救人 粉領族心軟奔波匯款

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導
張女(粉紅衣者)心軟詐團假冒的無國界醫師無法飛來台灣拯救台灣患者，在銀行奔波準備匯款，所幸員警積極阻詐。記者林佩均／翻攝
張女(粉紅衣者)心軟詐團假冒的無國界醫師無法飛來台灣拯救台灣患者，在銀行奔波準備匯款，所幸員警積極阻詐。記者林佩均／翻攝

台中市40多歲張女是單身粉領族，新冠肺炎疫情嚴重，張女在臉書社群結識詐騙集團假冒的無國界醫師「安德森」，詐團假稱不要去大陸，要回台拯救台灣疫情，向張女借款1500美金(約台幣4萬5千元)支付機票費。張女在銀行奔波，卻不知匯款醫師姓名、帳戶資訊，員警耐心解說是詐團伎倆，張女才頓悟，差點心軟匯款落入詐團手中。

前天上午10點多，台中市40多歲張女急忙到銀行準備匯款，行員詢問張女匯款資料，張女拼命滑手機，行員機警報警。

警政署保七第一大隊員警到場，張女心急解說上月在臉書結識「安德森」，他自稱是派駐以色列的「無國界醫生組織」，因新冠肺炎疫情全球惡化，他受命派駐中國大陸，但他不願過去，因台灣醫療制度佳，他想要來台灣拯救台灣患者。

張女解說，因為「安德森」的帳戶臨時出問題，需先向她借款1500美金(約台幣4萬5千元)，讓他購買飛回台灣的機票，等他來到台灣就會還錢。

行員與員警一聽就知道是詐騙集團慣用的「無國界醫師」伎倆，但張女深信不疑，行員反問匯款資訊，張不確定地說出要匯給外國友人「安德烈」，又改口要匯給「安德森」，行員反問，「你連名字都不知道就要匯款？」。

員警也提出許多詐團慣用劇情與被害人案例，張女這才恍然大悟，差點因為心軟受騙上當。

保七總隊第一大隊副大隊長林元通表示，臉書的自動加好友功能，切記查證「新好友」的背景資料，若都是男帥女美的照片，或發文的歷史紀錄、訊息少，訊息聊天都導向要借款或有金錢糾紛等方向，就要提高警覺，可能是詐騙集團，民眾可撥打165反詐騙專線查證。

張女(粉紅帽者)心軟詐團假冒的無國界醫師無法飛來台灣拯救台灣患者，在銀行奔波準備匯款，所幸員警積極阻詐。記者林佩均／翻攝
張女(粉紅帽者)心軟詐團假冒的無國界醫師無法飛來台灣拯救台灣患者，在銀行奔波準備匯款，所幸員警積極阻詐。記者林佩均／翻攝
詐騙集團假冒無國界醫師的女朋友，發訊息感謝張女的善行。記者林佩均／翻攝
詐騙集團假冒無國界醫師的女朋友，發訊息感謝張女的善行。記者林佩均／翻攝

詐騙集團 新冠肺炎 疫情

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