最珍貴的一塊寶 義警之光鄭能水九十七歲辭世

新竹市民防總隊副指揮官鄭能水自民國35年參加地方自衛組織以來，擔任義警工作已經超過一甲子，成為全國服勤年資最久、最年長的義警，鄭始終堅持奉獻付出，帶領竹市義警弟兄投入維繫社會治安工作，精神令人感佩，只要在義警界提起鄭，大家無不豎起大拇指，稱鄭為義警之光，不過，鄭年事已高，上月因器官衰竭安詳辭世，享年97歲。

鄭能水生於民國14年，7歲喪父，之後與母親艱苦過日子，日治時代他入伍接受非人訓練，在號稱經過訓練的人，就像鍍上一層金屬般不怕火、不怕水的「電人工廠」環境下，鍛鍊出非比尋常的毅力與體力，造就他日後出人頭地的根基。

民國35年鄭能水因有參與軍旅的經歷，被延攬參加民間自衛隊，協助政府從事戰後重建工作，自此即與義警結下不解之緣，自83年接下義警大隊長，之後義警、民防組織整編，鄭成為新竹市民防總隊副指揮官，共投下半世紀有餘的光陰與生命。

擔任義警時，鄭能水年紀雖長，工作熱忱卻與日俱增，由於他從基層隊員做起，幾乎沒有其他人比他更熟義警任務與內容，凡事一馬當先的個性，使竹市義警歷年參加各項比賽，總是取得佳績。而他不求名利、待人誠懇、熱心公益的人格特質，也讓隊員們感動。

此外，鄭能水常自掏腰包為隊員們添購裝備、食品，出錢出力毫不吝嗇，整個人宛如新竹市警界「最珍貴的一塊寶」，義警們也稱，越與鄭接觸，就越覺得他身懷的寶藏無窮，有著豐富經驗與積極的人生觀，加上待人處世上的寬容，是一位「令人又敬又愛的長者」。