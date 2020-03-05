蔡阿嘎4年前與妻回母校輔中結婚 遭伏擊師生鄉親關切

知名網紅蔡阿嘎遭人伏擊，懷孕妻子「二伯」受驚嚇，警方積極追查凶手；消息傳出，蔡阿嘎的家鄉嘉義縣東石鄉親友，以及母校嘉義市天主教輔仁中學師生深表關切，希望儘早破案，祝福蔡阿 嘎夫妻及胎兒平安。

蔡阿嘎2016年12月31日，與交往13年的輔仁中學學妹、初戀女友「二伯」，回母校結婚，帶工作人員在校園，舉辦婚禮園遊會及闖關遊戲，免費參加，吸引大批粉絲參加，造成轟動。

舉辦婚禮前，蔡阿嘎與「二伯」先到學校隔壁的田耕莘樞機主教紀念教堂，舉行婚禮，接受前校長、張日亮神父降福，學校提供場地師生分享阿嘎結婚喜悅。

本名蔡緯嘉的蔡阿嘎4年前帶「二伯」，回母校演講「走過輔中的日子」，勉勵學弟妹培養專長，把握身邊幸福，蔡阿嘎是輔中第35 屆畢業校友，他感謝輔中帶給他豐富養成教育，他認為不能只靠網路吃飯，期勉學弟妹要培養專長。

蔡阿嘎在校品學兼優，未成為網路名人前當社工師，他的堂叔嘉義 縣議會民進黨三連霸議員蔡鼎三，連任不久因感冒肺炎住成大醫院，未宣誓就職，因肺炎合併敗血症休克病逝，蔡阿嘎感傷返鄉弔祭追思。