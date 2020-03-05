已故警察眷屬致謝 清水分局警友主任收到驚喜禮物

因新型冠狀病毒防疫升級，台中清水警分局為加強防疫已減少各種集會降低感染風險，婦女節將到，清水警分局長張啓祥和清水警友辦事處主任許玄岳，改變以往辦理盛大活動方式，昨天由分局長張啟祥和主任許玄岳以個別贈送手工甜點方式，向分局女警和女性同事獻上敬意。

昨天有一段溫韾畫面，去年已故吳姓警員的眷屬，她感激清水分局長張啓祥和於清水警友辦事處許玄岳主任的積極協助下，讓她順利找到工作重回職場，她們母子三人才能有固定收入及安定的生活，昨天她突然現身，送出分局長和她共同致贈特別製作的警察寶寶紀念品。

清水分局長張啟祥表示，今年由於疫情升級，為減少單位感染機會，以個別送禮方式向分局女性同仁表達敬意。他說，特別感謝主任許玄岳對已故同仁眷屬的照顧，藉由這專屬於女性的婦女節，讓許主任驚喜收到來自於同仁眷屬，所表達的謝意。並表示向女性們獻上敬意。