人臉辨識系統立功 台南安定警助96歲迷途阿公返家

台南市安定區96歲王阿公今早騎單車外出迷路逗留路中央險象環生，經善化警分局安定分駐所警員陳威仲執勤發現，主動關懷帶回分駐所暫時安置，動用建置的人臉辨識系統幫助阿公返家，家屬感謝警方及時處置。

王阿公在分駐所僅不斷重複說「我叫成仔」等語，稱要去海寮里找朋友，無法完整說出自己姓名及住處，也無法說出家人電話，一度讓陳威仲傷神。

「還好有這台！」機靈的陳威仲拿著警用人臉辨識系統，透過事前已經建置的資料比對，查出阿公就住在分駐所轄區的安加里，立即通知家人趕來，頻頻感激警方及時處置。