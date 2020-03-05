人臉辨識系統立功 台南安定警助96歲迷途阿公返家

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
警方將阿公暫時帶回分駐所安置透過人臉辨識系統，通知家屬到場順利接回。記者謝進盛／翻攝
警方將阿公暫時帶回分駐所安置透過人臉辨識系統，通知家屬到場順利接回。記者謝進盛／翻攝

台南市安定區96歲王阿公今早騎單車外出迷路逗留路中央險象環生，經善化警分局安定分駐所警員陳威仲執勤發現，主動關懷帶回分駐所暫時安置，動用建置的人臉辨識系統幫助阿公返家，家屬感謝警方及時處置。

王阿公在分駐所僅不斷重複說「我叫成仔」等語，稱要去海寮里找朋友，無法完整說出自己姓名及住處，也無法說出家人電話，一度讓陳威仲傷神。

「還好有這台！」機靈的陳威仲拿著警用人臉辨識系統，透過事前已經建置的資料比對，查出阿公就住在分駐所轄區的安加里，立即通知家人趕來，頻頻感激警方及時處置。

安定分駐所所長謝承佑呼籲，民眾家中若有高齡長者，務必多加留意看顧，切勿讓其單獨外出，如欲避免類似情形發生，可向各縣市政府社會局申請預防走失手鍊，或是隨身攜帶記載親友電話的聯絡卡片，以利警方快速聯繫到家屬。

台南市安定區96歲王阿公上午騎單車外出迷途。記者謝進盛／翻攝
台南市安定區96歲王阿公上午騎單車外出迷途。記者謝進盛／翻攝

人臉辨識 單車

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