不知二姊已過世 八旬翁騎機車逾50公里探親迷途

85歲李姓老翁前天從高雄鳳山騎機車，欲前往台南將軍找二姊而迷途，在台南火車站前附近徘徊，台南市警五分局北門派出所員警據報趕往了解，未料，李翁疑失智忘記自己姓名，經員警以M-Police人臉辨識系統查出身分，輾轉連絡到他的女兒，才得知他騎逾50公里、2小時機車，想探視二姊多年前已過世。

北門派出所警員鍾正威、楊仁杰、歐士華接獲民眾報案，稱1名疑似腿部受傷老翁騎乘機車，在台南火車站前徘徊，員警見他身體虛弱，立即帶返所稍作休息。他表示，因想念二姊從高雄鳳山騎機車，欲前往台南將軍找二姊卻迷失方向。

經員警訪談，老翁疑失智忘記自己的姓名，且口中一直喃喃自語「我有讀日據時期的國小，讀到4年級…」等語，員警先安撫老翁情緒並得知其整日無進食，鍾正威自掏腰包，購買飯糰、奶茶供老翁食用，填飽肚子。

最後員警以M-Police人臉辨識系統查出他的身分，輾轉連絡到女兒，通知至派出所將他接回家，女兒表示，父親的二姊幾年前已過世，兩人感情很好。「謝謝！」李翁女兒再三感謝警方熱心協助，也讓父親能夠平安返家。