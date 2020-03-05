快訊

日本「衛生紙之亂」 老掉牙難撲滅的防疫謠言

王子復仇後…星宇3航線慘剩1條 K董怎過這疫關

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄林園民宅遭縱火1死1傷 疑弟與鄰居互告官司引報復

聯合報 / 記者林伯驊／高雄即時報導
高雄市消防局約3點32分獲報火警，出動人車趕往搶救。記者林伯驊／翻攝
高雄市消防局約3點32分獲報火警，出動人車趕往搶救。記者林伯驊／翻攝

高雄林園區北汕路的2樓透天民宅一家4口，今天凌晨3點半疑遭縱火，住2樓的屋主王姓女兒不幸燒死、王姓兒子逃出但也全身2至3度45%燒燙傷，警方初步向家人了解，王姓兒子與隔壁鄰居有官司糾紛，近期將開庭，疑因此引起報復，現已掌握一名對象追緝中，將釐清對方是否就是作案者。

據了解，王姓兒子先前疑涉傷害案件，跟旁邊的鄰居互告，官司目前進行中，由於今凌晨案發時這家人在睡夢中，雖沒直接目擊嫌犯，仍強烈懷疑因此事而起，不過嫌犯作案後已逃逸，警方還需調監視器畫面追捕。

王姓兒子現場透露有聽到聲響，警消初步發現有汽油燃燒跡證，該鄰居與王家的房屋幾乎緊鄰到能爬入，不能排除住家被入侵後直接縱火，至於是否潑灑汽油點燃，或自製汽油彈等方式待釐清。

全案發生於今凌晨約3點半，林園區北汕路2層樓民宅，住在1樓的屋主王姓夫婦聽到「碰！」巨響，發現屋內起火趕緊出來，而住在2樓的王姓兒子（40歲）驚醒後跳窗逃生，不過也在2樓的王姓女兒（48歲）不幸來不及逃生。

高雄市消防局約3點32分獲報火警，出動16車、35人趕往搶救，發現2樓的神明廳、房間床鋪及衣櫃都起火燃燒，3點58分就撲滅火勢，不過卻在房間看見王女已明顯死亡。

民宅2樓神明廳及房間起火。記者林伯驊／翻攝
民宅2樓神明廳及房間起火。記者林伯驊／翻攝
高雄林園區北汕路的2樓透天民宅疑遭丟汽油彈縱火。記者林伯驊／翻攝
高雄林園區北汕路的2樓透天民宅疑遭丟汽油彈縱火。記者林伯驊／翻攝
消防人員半小時內滅火。記者林伯驊／翻攝
消防人員半小時內滅火。記者林伯驊／翻攝

縱火

延伸閱讀

高雄暗夜火警疑人為縱火 屋主兒女1死1重傷

高雄林園深夜民宅惡火 姊弟一死一重傷

幸福高雄移居津貼 改積點評分

湯景華半夜縱火燒死無辜6人 最高法院今二度撤銷死刑判決

相關新聞

公園棄嬰遭狗啃 僅剩頭顱

高雄市三民區雙湖公園施工地昨有工人發現不明白布包裹，打開一看驚覺是斷頭嬰屍，檢警初步勘查，懷疑嬰兒遭遺棄後又遭野狗啃食，正追查嬰兒父母身分，釐清嬰兒是生前遭遺棄，或死後棄屍。。

高雄林園民宅遭縱火1死1傷 疑弟與鄰居互告官司引報復

高雄林園區北汕路的2樓透天民宅一家4口，今天凌晨3點半疑遭縱火，住2樓的屋主王姓女兒不幸燒死、王姓兒子逃出但也全身2至3...

高雄暗夜火警疑人為縱火 屋主兒女1死1重傷

高雄林園北汕路上某2層樓民宅今凌晨傳火警，屋主的女兒王姓女子身亡、兒子嚴重燒燙傷。由於王女的家人稱在凌晨時有聽到巨大聲響...

吊掛鐵件飛來…工人一死

中龍鋼鐵公司承攬商昨天在廠內進行吊掛作業時，卓姓工人被鐵件擊中腹部重傷，送醫仍不治，台中市政府勞檢人員到場發現吊掛作業時未設警示牌，將依法對業者開罰，勒令該作業停工，業者移送台中地檢署，追究刑責。

台鐵死傷事故 台中一民眾遭莒光號撞擊

今晚10點多，台鐵一輛台東開往彰化的莒光號列車行經大甲與台中港間西正線省牧平交道181K+393處，發生一名民眾遭撞擊事...

年輕男街上徘徊回不了家 新店暖警用這個助返家

24歲葉姓男子疑患有思覺失調症，日前在新北市深坑區文化街一帶徘徊回不了家，警方到場後發現葉男表達不清，無法完整說出人別資...

也是「法庭攻防」！北院法庭被告席架隔板防疫

台北地院為這波停不下來的新冠肺炎（COVID-19）疫情，今天決定在審理刑事案件的2樓第8法庭被告席上加裝透明隔板，以備...

墾丁香蕉灣傳潛客失蹤 警消尋獲送醫搶救

屏東縣墾丁香蕉灣，今日下午驚傳潛水客失蹤。一名海巡人員於下午4時許見一名潛水客下水，卻遲遲沒有上岸，並立刻通報警消前往救...

台大公衛院醫管所大樓傳火警 人員緊急疏散火勢已撲滅

台大公共衛生學院醫療機構管理研究所大樓今天下午3時許傳出火警，位於10樓頂的空壓機因故起火，校方緊急疏散大樓內人員，21...

台中4歲女童住處墜落傷重不治 檢警要究責

家住台中市梧棲區一處社區大樓的4歲女童今天下午從8層樓高墜落，經搶救傷重不治。轄區清水警分局表示，意外發生時女童母親在家...

更生大哥賣餃子 姊姊：只要改過就有機會

桃園市「郭記健康水餃」老板郭珈瑋過去因參與幫派服刑14年，假釋出獄後，在更生保護會支持下經營水餃店，業績有聲有色；法務部...

女子見救護車閃燈鳴笛卻未讓 衝撞趕接生的醫護人員

新北市新莊區今天中午發生民眾駕駛自小客車，卻未禮讓救護車先行，甚至高速衝撞，造成救護車上多名醫師、護理師受傷，而肇事自小...

熱門新聞

突遭黑衣人襲擊！蔡阿嘎：孕妻劇烈宮縮 正在醫院休養

打孕婦太誇張！蔡阿嘎和二伯遇襲 送醫安胎實況曝光

逃逸畫面曝光／歹徒攻擊蔡阿嘎、二伯 變裝落跑

嘉市「陳大善人」所涉地下匯兌 檢調查後不起訴

專科肄業冒充牙醫在高雄開業20年 賺破6千萬

疑被野狗拖至路邊 高雄覆鼎金公墓驚見只剩頭顱的嬰屍

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。