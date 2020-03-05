高雄林園民宅遭縱火1死1傷 疑弟與鄰居互告官司引報復

高雄林園區北汕路的2樓透天民宅一家4口，今天凌晨3點半疑遭縱火，住2樓的屋主王姓女兒不幸燒死、王姓兒子逃出但也全身2至3度45%燒燙傷，警方初步向家人了解，王姓兒子與隔壁鄰居有官司糾紛，近期將開庭，疑因此引起報復，現已掌握一名對象追緝中，將釐清對方是否就是作案者。

據了解，王姓兒子先前疑涉傷害案件，跟旁邊的鄰居互告，官司目前進行中，由於今凌晨案發時這家人在睡夢中，雖沒直接目擊嫌犯，仍強烈懷疑因此事而起，不過嫌犯作案後已逃逸，警方還需調監視器畫面追捕。

王姓兒子現場透露有聽到聲響，警消初步發現有汽油燃燒跡證，該鄰居與王家的房屋幾乎緊鄰到能爬入，不能排除住家被入侵後直接縱火，至於是否潑灑汽油點燃，或自製汽油彈等方式待釐清。

全案發生於今凌晨約3點半，林園區北汕路2層樓民宅，住在1樓的屋主王姓夫婦聽到「碰！」巨響，發現屋內起火趕緊出來，而住在2樓的王姓兒子（40歲）驚醒後跳窗逃生，不過也在2樓的王姓女兒（48歲）不幸來不及逃生。