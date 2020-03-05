高雄暗夜火警疑人為縱火 屋主兒女1死1重傷

高雄林園北汕路上某2層樓民宅今凌晨傳火警，屋主的女兒王姓女子身亡、兒子嚴重燒燙傷。由於王女的家人稱在凌晨時有聽到巨大聲響，懷疑有人入侵，警方也在現場找尋到瓶裝的汽油彈，初步不排除人為縱火。

據了解，這起火警發生在今天凌晨3點30分左右，居住在1樓的屋主王姓夫婦聽到「碰！」一聲，查看時就發現屋內已起火，趕緊離開住家。

火勢迅速擴大，延燒到屋內2樓的3間房間與神明廳，居住在2樓靠後房間的屋主的兒子王男（40歲）見火勢蔓延，急得從2樓後陽台跳樓求生，警消將他送醫時，他也說有聽到聲響，懷疑遭人入侵。

警消在火警30分鐘內，迅速將火勢撲滅，並於2樓房間內找到王女（48歲），但她已明顯死亡，未送醫。

屋主夫婦一直未見王女逃出，聽聞她葬身火窟，掩面痛哭不感置信。王男全身2到3度45%燒燙傷，意識清楚，送國軍高雄左營分院急救中。