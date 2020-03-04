年輕男街上徘徊回不了家 新店暖警用這個助返家

24歲葉姓男子疑患有思覺失調症，日前在新北市深坑區文化街一帶徘徊回不了家，警方到場後發現葉男表達不清，無法完整說出人別資料，所幸隨後警方順利查出葉男住所，聯絡他的家屬後，員警載他回家，讓葉男家屬對員警熱心之舉感激不已。

新店警分局深坑分駐所巡佐洪進榮、警員楊智凱日前執行巡邏勤務時，接獲文化街一家早餐店報案，指稱有名年輕男子在街上徘徊疑似需要協助。員警到場了解後，發現該男子疑似患有思覺失調症導致表達不清，只好將他帶回所內。

經員警耐心溝通，並使用M-Police系統查詢後，才發現該男是住在附近的葉男，員警聯繫其家屬後，直接帶他回家中。葉男家屬向警方表示，他平時出門都有家屬陪伴，未料今天他獨自外出後便一直都沒回來，讓他們十分擔心，所幸警方迅速將他帶回，非常感謝警方的熱心協助。