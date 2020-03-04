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抓到了！沉睡大白熊腹部寫「台灣228」年近7旬老翁幹的
鄭姓老翁日前到嘉義市火車站前，在公共藝術裝置戴口罩沉睡大白熊腹部，寫上「日本226、台灣228、離台1945、返台2045」等黑字，警方經過追查，今天中午到鄭姓老翁家中將他帶回訊問，鄭承認在熊腹部寫字，但辯稱只是好奇塗鴉，警詢後依違反社會秩序維護法調查裁罰。
嘉義市政府展現創意，將嘉義車站廣場前的公共藝術「沉睡大白熊」戴上不同色系的口罩，引起日本雅虎網站注意，在首頁刊登該藝術裝置，經網路及媒體推播行銷，嘉義車站前廣場瞬間成為民眾熱門的打卡旅遊景點，日前竟發現大白熊腹部被寫上「日本226、台灣228、離台1945、返台2045」等黑字。
嘉義市政府警察局第一分局獲報後，警方立即勘察現場並調集周邊監視器，經專案小組不眠不休，昨天下午掌握到，鄭姓老翁1日清晨4時許騎腳踏車經過、涉有重嫌，經擴大調閱行徑軌跡，循線調閱到犯嫌住居所。
年近7旬鄭姓老翁見行跡敗露、坦承所為，並辯稱係看到媒體報導出於好奇才至現場，辯稱以為是可塗鴉留言，所以寫下該文字、數字，警方詢問相關意義，鄭不願回答，對於員警詢問日本226背後意義，則微笑回應「你也知道喔？」
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