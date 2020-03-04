醉糊塗！北市男記錯停車處 險釀烏龍竊案
台北市一名應姓男子日前與友人相約飲酒餐敘，深夜由友人送返家中後，隔天要回到停車處取車時，發現愛車不翼而飛，應男立刻向報警處理；未料警方循線調閱監視器，才發現是應男一時糊塗，記錯自己機車停放處，才釀烏龍竊案。
據了解，應男2月25日晚上與友人相約萬華區飲酒餐敘，他將機車停放在萬青街，但因席間曾飲酒，餐敘結束後便由另名有人接送回家；隔日中午，應男返回萬青街準備牽車時，卻發現愛車不翼而飛，懷疑是被人偷走了。
應男報警處理後，轄區青年路派出所警員許智鈞循線調閱監視器尋車，發現應男原先的確將車輛停放在萬青街，但26日中午曾到該處取車，騎到附近購物後，就步行返家，等到再次回到萬青街準備牽車時，卻發現愛車不在原處。
許員告知應男詳情後，應男才想起自己曾騎車到附近購物，隨後也在萬大路423巷、青年路口尋回愛車；應男對自己一時糊塗感到抱歉，並感謝警方熱心協助。警方提醒，民眾如發現愛車遺失時勿著急，先冷靜思考車輛最後使用時間與停放地點，如確認愛車遺失，切勿慌張，可前往附近派出所請求警方協助，並且提供明確線索以利找尋。
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