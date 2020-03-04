台中4歲女童住處墜落傷重不治 檢警要究責
家住台中市梧棲區一處社區大樓的4歲女童今天下午從8層樓高墜落，經搶救傷重不治。轄區清水警分局表示，意外發生時女童母親在家中，不排除是因照顧疏忽導致。
目前女童的雙親都趕到醫院，媽媽的情緒失控無法訊問，台中市政府社會局指派社工到醫院協助。員警封鎖現場，並報請檢察官與法醫相驗，釐清意外發生原因。
轄區清水警分局梧棲分駐所初步調查，意外發生時女童與母親都在家中，不排除照顧疏忽。大樓管委會則表示，下午聽到撞擊聲，前往察看發現女童從住處墜樓，立即通知119救護車。
台中市政府消防局2時2分接獲報案，派遣梧棲分隊出動救護車與人員2名前往搶救。4歲女童到院前心肺功能停止（OHCA），緊急送梧棲童綜合醫院搶救。醫院表示，女童下午2時12分到院時已無呼吸心跳，頭部、胸部與腹部有擦挫傷，搶救後傷重不治。
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