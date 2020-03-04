防護衣穿整天不忍脫 徐國勇透露消防弟兄穿紙尿褲應急

新冠肺炎疫情嚴峻，鑽石公主號郵輪包機旅客上月21日回台，由消防人員載運送醫採檢，其中桃園市消防局當時出動9輛救護車、18名消防員投入勤務，內政部長徐國勇今下午赴桃園市消防局慰問，徐表示穿防護衣悶熱難受，甚至有同仁裡面專著「包大人」紙尿褲，今帶來總統的祝福與感謝。

徐國勇說，同仁很珍惜防護衣，脫下來就要再換一套，為了解決上廁所需求，有很多弟兄裡面是穿著包大人紙尿褲，可見大家有多辛苦。

徐國勇指出，消防開著救護車送居家檢疫、居家隔離，鑽石公主號是強制隔離，肩負相當艱苦有危險的任務，但弟兄大家甘之如飴，可以看到各項訓練、冒險犯難精神，都是身先士卒，感謝桃園市長鄭文燦支持，派了18名消防員，是出動最多的消防局，帶來總統的祝福感謝大家。

徐也說，我們自己的國人都該接回來，對於滯留武漢台商包機都準備好了，現在問題都卡在中國，希望按照橫濱模式，確保回來人的安全。

桃園消防第一大隊三民分隊隊員黃思婕具有高級救護員EMTP資格，當天支援鑽石公主號包機回台運送勤務，她說晚當晚7點多到場待命，8點半開始著裝全身防護衣，運送回台國人到醫院採檢，結束返隊已深夜12點多，額頭、臉頰因戴口罩、面罩留下深深一到壓痕，但仍參與勤務仍感到很榮幸。