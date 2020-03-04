快訊

疑被野狗啃食 高雄覆鼎金公墓驚見嬰屍僅剩頭顱

類似流感又可能無症狀 防範新冠病毒必知的5大重點

女子見救護車閃燈鳴笛卻未讓 衝撞趕接生的醫護人員

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新北即時報導
新莊區中環路與中正路口，轎車衝撞救護車。記者巫鴻瑋／翻攝
新莊區中環路與中正路口，轎車衝撞救護車。記者巫鴻瑋／翻攝

新北市新莊區今天中午發生民眾駕駛自小客車，卻未禮讓救護車先行，甚至高速衝撞，造成救護車上多名醫師、護理師受傷，而肇事自小客車駕駛也因衝擊力，導致輕微擦挫傷，送往輔大醫院救治，警方則表示將再釐清車禍肇事責任，並呼籲用路人應禮讓執行救護任務的特種車輛先行。

肇事的丁姓女駕駛（53歲），今天中午12時許駕駛銀色自小客車行經中環路往五股方向，在經過中正路交叉路口時，1輛國泰醫院救護車，車上載有多名醫師及護理師，正要前往中正路上某婦產科診所進行接生的醫療支援。

救護車行經路口時，正準備從中環路南向左轉至中正路，還沒來得及通過，就被丁女駕駛的自小客車直接撞上，造成2車車頭分別出現碎裂變形，而丁女也因撞擊造成身上多處擦挫傷，救護車上也有多名醫護受傷、受驚。

警方初步酒測，駕駛救護車的吳姓男子及駕駛自小客車的丁姓女子都沒有酒駕，後續將進一步釐清肇事責任，同時呼籲用路人應禮讓執行救護任務的特種車輛先行，聽見鳴笛切勿搶快或刻意阻擋。

救護車

延伸閱讀

市聯醫集體請辭？陳時中：互相體諒來渡過難關

院內感染 醫護告訴自己「不能害怕」

「以為政府會幫我付」父女搭武漢包機返美國 隔離2周收鉅額帳單

保護第一線醫護 WHO譚德塞：全球停止囤積醫護裝備

相關新聞

台大公衛院醫管所大樓傳火警 人員緊急疏散火勢已撲滅

台大公共衛生學院醫療機構管理研究所大樓今天下午3時許傳出火警，位於10樓頂的空壓機因故起火，校方緊急疏散大樓內人員，21...

台中4歲女童住處墜落傷重不治 檢警要究責

家住台中市梧棲區一處社區大樓的4歲女童今天下午從8層樓高墜落，經搶救傷重不治。轄區清水警分局表示，意外發生時女童母親在家...

更生大哥賣餃子 姊姊：只要改過就有機會

桃園市「郭記健康水餃」老板郭珈瑋過去因參與幫派服刑14年，假釋出獄後，在更生保護會支持下經營水餃店，業績有聲有色；法務部...

女子見救護車閃燈鳴笛卻未讓 衝撞趕接生的醫護人員

新北市新莊區今天中午發生民眾駕駛自小客車，卻未禮讓救護車先行，甚至高速衝撞，造成救護車上多名醫師、護理師受傷，而肇事自小...

前鎮河上千隻死魚遍布急打撈 疑因河川溶氧不足

高雄市民眾反映前鎮河出現大量死魚，環保局今天前往稽查，發現高公截流站河面淤積大量死魚，大概有上千隻。稽查人員檢驗水質，酸...

台中四歲女童從八樓掉落當場無呼吸心跳 送醫急救不治

台中市梧棲區今天下午發生4歲孫姓女童從8樓墜樓意外，當場無呼吸心跳，經送醫急救，於下午2點55分宣告不治...

國華水上世界欠薪達百萬不還 負責人：40萬被跳票

嘉義市國華水上世界負責人李順發積欠9名員工薪水、勞保和勞退等款項，高達近百萬，拖欠半年多，原本勞資協調本月2日付清，但李...

影／男子闖紅燈拒簽罰單 叫囂「有喝酒、臭警察仔」

宜蘭林姓男子日前騎車經南昌地下道往羅東博愛醫院方向，在南昌東街與站前南路路口被員警發現闖紅燈被攔下，當事人不認為闖紅燈，...

火警4人受困屋內 新北119靠電話線上引導避難獲救

新北市三重區今天清晨發生民宅火警，一家四口原本受困火場，幸賴119透過電話線上指引就地避難，最後順利獲救僅受輕微嗆聲。消...

貪玩2歲女童自行從家中外出迷途驚魂 警民合作協助返家

桃園市平鎮區一名2歲女童，昨天傍晚因祖母在家忙家務，一時疏忽忘記將家門鎖上，女童竟趁著祖母不注意，偷溜到外面玩耍，但卻迷...

桃園收容所爆殘忍剪毛小孩耳 民眾一人一信給市長發聲

有民眾在臉書PO文表示，位於桃園市新屋區動物保護教育園區，在進行流浪犬絕育手術時，為了辨識已節育犬隻而將犬隻耳尖部分剪除...

北市林森四面佛縱火案 男與廟公糾紛竟教唆放火遭訴

北市一名李姓男子因與「林森四面佛梵天分舍」宮廟陳姓廟公有私人糾紛，竟教唆鄭姓男子縱火，李男還在火災現場持手機拍攝熊熊烈火...

熱門新聞

嘉市「陳大善人」所涉地下匯兌 檢調查後不起訴

傳播妹板橋陪酒吸毒暴斃 家屬：盼查明真相

苗栗市國中生騎自行車翻落駁坎 頸椎骨折開刀

又一家美食麵店拒外送到醫院 護理師：你不懂同理心

影／狂妄槍手台中跨區開20多槍 主嫌跳窗赤腳狼狽落網

南投牧師228連假外出離奇失蹤6天 陸、空急搜花蓮山域

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。