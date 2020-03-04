女子見救護車閃燈鳴笛卻未讓 衝撞趕接生的醫護人員

新北市新莊區今天中午發生民眾駕駛自小客車，卻未禮讓救護車先行，甚至高速衝撞，造成救護車上多名醫師、護理師受傷，而肇事自小客車駕駛也因衝擊力，導致輕微擦挫傷，送往輔大醫院救治，警方則表示將再釐清車禍肇事責任，並呼籲用路人應禮讓執行救護任務的特種車輛先行。

肇事的丁姓女駕駛（53歲），今天中午12時許駕駛銀色自小客車行經中環路往五股方向，在經過中正路交叉路口時，1輛國泰醫院救護車，車上載有多名醫師及護理師，正要前往中正路上某婦產科診所進行接生的醫療支援。

救護車行經路口時，正準備從中環路南向左轉至中正路，還沒來得及通過，就被丁女駕駛的自小客車直接撞上，造成2車車頭分別出現碎裂變形，而丁女也因撞擊造成身上多處擦挫傷，救護車上也有多名醫護受傷、受驚。

警方初步酒測，駕駛救護車的吳姓男子及駕駛自小客車的丁姓女子都沒有酒駕，後續將進一步釐清肇事責任，同時呼籲用路人應禮讓執行救護任務的特種車輛先行，聽見鳴笛切勿搶快或刻意阻擋。