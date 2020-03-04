疑被野狗拖至路邊 高雄覆鼎金公墓驚見只剩頭顱的嬰屍

高雄市三民區鼎金一巷今天下午發現嬰屍，嬰屍被包在一張床墊，疑被野狗拖至路邊，才被附近施工工人發現，報警處理。警方到場勘查，發現嬰屍只剩頭顱，身體已經不見，懷疑早已被野狗吃掉。全案正由高雄警方調查中。

據了解，發現嬰屍的地點原本是高雄市覆鼎金公墓園區，因高雄市政府遷移公墓，目前正進行山坡綠化施工。

今天下午，施工工人發現路邊有包東西，似以床墊蓋住，掀開驚見一顆頭顱，趕緊向警方報案。目前警方正勘查現場，以頭顱大小，懷疑死者是嬰兒，正調查全案。

嬰屍發現地在高雄市中區資源回收場旁雙湖公園「大坪與一墓」後方，下午4時30分高雄地檢署檢察官到場相驗嬰屍頭顱。

據了解，昨天工人施工還未見包嬰屍的白色床單，今天下午1時30分許，才發現白色床單包裹異物。檢警正了解嬰兒是活著遭遺棄，或者已遭殺害後才棄屍。

高雄市三民區鼎金一巷發現棄嬰骨骸。記者林保光／翻攝

嬰屍發現地在高雄市中區資源回收場後方的雙湖公園「大坪與一墓」後方，檢警方正勘查現場。記者林保光／攝影 嬰屍發現地在高雄市中區資源回收場後方的雙湖公園「大坪與一墓」後方，檢警方正勘查現場。記者林保光／攝影