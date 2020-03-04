前鎮河上千隻死魚遍布急打撈 疑因河川溶氧不足

高雄市民眾反映前鎮河出現大量死魚，環保局今天前往稽查，發現高公截流站河面淤積大量死魚，大概有上千隻。稽查人員檢驗水質，酸鹼值、水溫、導電度多正常，但溶氧偏低，研判是為日夜溫差大，水中溶氧不足，且近日鳳山溪汙水處理廠曾報備將廢水排入河川，使河川溶氧更加缺乏，導致魚群死亡。

高雄市環保局環境稽查科長林燦銘表示，前鎮河高公截流站附近昨天發現大片死魚，死魚主要流布在中厝橋至高公截流站，沿線影響約2.4公里。因為今天氣溫回升，恐死魚群會加劇環境惡臭，水利局已加緊撈除死魚。