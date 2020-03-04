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國華水上世界欠薪達百萬不還 負責人：40萬被跳票

聯合報 / 記者李承穎／嘉義市即時報導
國華水上世界暫停營業，目前內部整修，卻傳出欠薪達百萬。記者李承穎／攝影
國華水上世界暫停營業，目前內部整修，卻傳出欠薪達百萬。記者李承穎／攝影

嘉義市國華水上世界負責人李順發積欠9名員工薪水、勞保和勞退等款項，高達近百萬，拖欠半年多，原本勞資協調本月2日付清，但李男仍未依規定還款，市府社會處已開始協助員工訴訟，並執行勞檢，李男回應，因一筆40萬資金跳票，才無法如期歸還，但會努力設法還款。

國華水上世界宣稱因應新冠肺炎疫情，自1月29日到3月17日暫停營業，並利用這段時間內部整修，一名遭欠薪的員工不滿地說，欠款多達半年以上，已找遍市府、民意代表，都無法逼得李男還款，「現在根本利用員工欠薪來整修、繼續營運，希望大家別去應徵工作」。

記者走訪國華水上世界，一名內部員工說，老闆確實拖欠他3、4個月的薪資，但有時候來巡視內部整修時，會多少還一點，但大部分員工都已離職，他找不到工作，只能繼續待著，只能相信重新營業後，老闆會還清薪資。

市府社會處指出，9名員工分兩波來社會處勞資協調，第一波協議在3月2日還款，李男當時也簽字承諾，已在處理欠薪事宜，期限內會還20萬左右，並陸續在3月底前還款，但期限截止後，李男仍未還款，並向社會處宣稱，一筆資金被跳票。

社會處指出，有經勞資協調的員工可向法院提出強致執行訴訟，若需協助，社會處也會請有法律背景的調解委員協助訴訟，今已有兩名員工來社會處提出協助。

社會處表示，第二波員工的勞資會議破裂，其中有3名員工直接提告要求返還薪資，但法院以沒有就職證明駁回，因此社會處展開勞檢，要求資方提出職名冊等紀錄，若無法提出依據勞基法最高可罰30萬元，其他違反勞基法事項最高也能罰到百萬。

國華水上世界標榜擁有全國唯一海浪池、大型專業健身房、室內外游泳池、超大型三溫暖、各類水療池、有氧教室等，在嘉市擁有眾多會員，元旦時還推出會員優惠方案，暫停營業期間，也讓消費者憂心，但國華水上世界強調會員權益都能延期，3月17日會恢復營運。

國華水上世界暫停營業，目前內部整修，卻傳出欠薪達百萬。記者李承穎／攝影
國華水上世界暫停營業，目前內部整修，卻傳出欠薪達百萬。記者李承穎／攝影
國華水上世界暫停營業，目前內部整修，卻傳出欠薪達百萬。記者李承穎／攝影
國華水上世界暫停營業，目前內部整修，卻傳出欠薪達百萬。記者李承穎／攝影
國華水上世界暫停營業，目前內部整修，卻傳出欠薪達百萬。記者李承穎／攝影
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薪資 勞檢

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