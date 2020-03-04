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影／男子闖紅燈拒簽罰單 叫囂「有喝酒、臭警察仔」

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
林姓男子闖紅燈拒簽罰單，還辱警大罵「臭警察仔」。圖/警方提供
林姓男子闖紅燈拒簽罰單，還辱警大罵「臭警察仔」。圖/警方提供

宜蘭林姓男子日前騎車經南昌地下道往羅東博愛醫院方向，在南昌東街與站前南路路口被員警發現闖紅燈被攔下，當事人不認為闖紅燈，拒絕在罰單簽名，還大聲叫囂表示自己有飲酒，經酒測值零。警方要離去時，林男又對員警大聲辱罵「臭警察仔」等語，被上銬帶回偵辦。

但當事人不滿，親友昨天在臉書貼文，認為警方羅織罪名，致使72歲林男遭無理對待。文中指出，林男所騎機車登記在女兒名下，警方查詢時一度誤認是贓車，核對後還他清白，接下來變本加厲指他闖紅燈，林相當火大，才大聲講出警察不用這麼「瞎掰」，此話招惹執勤警員不快。

羅東警分局副分局長盧勇維今天說，林男26日下午4時許騎機車闖紅燈，不服取締也拒絕在罰單簽名，一再告訴員警他是跟著前面的一輛機車走。警方解釋可以調出監視器出來看，但對方仍不斷叫囂，還自稱有飲酒，經員警酒測值零，隨即放行。但警方準備離去時，林男大聲辱罵「臭警察仔」，於是依妨礙公務上銬帶回偵辦。

另對於林男指稱所騎機車被誣指贓車一事，警方後來輸入車籍資料，確認後就告知對方車子沒有問題，之後未再提及贓車。警方重申對於維護治安及交通不餘遺力，對違法行為也會嚴正執法。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

林姓男子闖紅燈拒簽罰單，還辱警大罵「臭警察仔」。圖/警方提供
林姓男子闖紅燈拒簽罰單，還辱警大罵「臭警察仔」。圖/警方提供

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