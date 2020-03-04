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火警4人受困屋內 新北119靠電話線上引導避難獲救
新北市三重區今天清晨發生民宅火警，一家四口原本受困火場，幸賴119透過電話線上指引就地避難，最後順利獲救僅受輕微嗆聲。消防局提醒民眾，不幸遇到火警時，如果情況允許，可多利用手機通話，爭取獲救機會。
新北市消防局指出，今天清晨6時許獲報發生火警，立刻派遣人車趕往搶救，稍後接到火警住戶電話求救，救災救護指揮中心執勤員會持續通話蒐集火場資訊，協助研判逃生路線或避難位置。
今晨當得知民眾因火煙阻隔無法順利逃到屋外，隨即於電話中指引設法躲進距離火點最遠的房間，若是水泥隔間且有對外窗戶更好，趕緊關上房門阻擋火煙並開窗通風等待救援。
同時盡量清楚告知避難位置，以便轉達給現場搜救人員，快速及時救援。最後一家四口全數獲救，僅兒子吸入太多濃煙比較嚴重，父母2人預防性送醫檢查，3人均暫無大礙。
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