火警4人受困屋內 新北119靠電話線上引導避難獲救

新北市三重區今天清晨發生民宅火警，一家四口原本受困火場，幸賴119透過電話線上指引就地避難，最後順利獲救僅受輕微嗆聲。消防局提醒民眾，不幸遇到火警時，如果情況允許，可多利用手機通話，爭取獲救機會。

新北市消防局指出，今天清晨6時許獲報發生火警，立刻派遣人車趕往搶救，稍後接到火警住戶電話求救，救災救護指揮中心執勤員會持續通話蒐集火場資訊，協助研判逃生路線或避難位置。

今晨當得知民眾因火煙阻隔無法順利逃到屋外，隨即於電話中指引設法躲進距離火點最遠的房間，若是水泥隔間且有對外窗戶更好，趕緊關上房門阻擋火煙並開窗通風等待救援。