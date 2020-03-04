貪玩2歲女童自行從家中外出迷途驚魂 警民合作協助返家

桃園市平鎮區一名2歲女童，昨天傍晚因祖母在家忙家務，一時疏忽忘記將家門鎖上，女童竟趁著祖母不注意，偷溜到外面玩耍，但卻迷路回不了家，站在路中號啕大哭，所幸員警及熱心民眾的積極協助，總算幫女童找到家屬，結束一場虛驚。

平鎮警分局平鎮派出所長張振福表示，昨天傍晚5點許，擔服家戶訪查勤務的警員鄺鏡達，行徑平鎮區祥安國小時，突然被熱心民眾攔下，指著路邊的一名女童表示，女童疑似與家人走失，已在路邊獨自徘徊許久，員警見狀立即上前詢問，但因女童年幼不會表達，一問三不知。

員警見女童衣著乾淨，且以女童的年紀研判應該不會離家太遠，於是將女童大概的年齡、穿著與特徵，透過里辦公處廣播及警分局勤務中心通報，清查是否有民眾報案協尋走失的孩子。但女童因不見家人不斷哭鬧，警方只好先將她帶回派出所安置，並提供麵包供女童止飢，另充當臨時保母安撫女童不安的情緒。

等待的同時，也有熱心的民眾將女童走失的訊息張貼在網路社群平台中，請大家幫忙協尋，不久後，女童的父親焦急的打電話至派出所內詢問女童下落，聞訊女童一切平安無恙的待在派出所內休息，頓時放下心中大石，立即趕抵派出所將小孩領回，見女童安然無恙，並頻頻向員警及熱心民眾道謝。