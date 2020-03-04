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吃完麵找嘸機車 警半小時內助8旬翁尋獲

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
台中市東勢區一名80歲黃姓老翁，昨天中午吃完麵後因忘了機車停在哪，不知所措的呆坐在店內，熱心民眾見狀趕緊報案，員警獲報後趕赴現場，半小時內在離麵店百公尺處尋獲老翁的機車。記者余采瀅／翻攝
台中市東勢區一名80歲黃姓老翁，昨天中午吃完麵後因忘了機車停在哪，不知所措的呆坐在店內，熱心民眾見狀趕緊報案，員警獲報後趕赴現場，半小時內在離麵店百公尺處尋獲老翁的機車。記者余采瀅／翻攝

台中市東勢區一名80歲黃姓老翁，昨天中午吃完麵後因忘了機車停在哪，不知所措的呆坐在店內，熱心民眾見狀趕緊報案，員警獲報後趕赴現場，半小時內在離麵店百公尺處尋獲老翁的機車，老翁頻頻向警方道謝。

昨日下午1時45分許，台中市警察局東勢分局東勢派出所接獲民眾報案，稱東勢區忠孝街麵店內一名老翁吃完麵後因找不到機車，不知所措的呆坐在店內，東勢派出所警員鄧承益、劉弘偉獲報後立即趕赴現場。

黃姓老翁向警方表示，吃完麵後發現自己所騎乘的機車不見了。員警詢問老翁年籍資料及機車車號，老翁只記得自己的姓名，卻忘了機車車號，經員警查詢警用系統確認老翁的機車車號，並詢問老翁早上騎車經過的路段，警方沿路尋找車輛可能停放的位置，最終在離麵店百公尺處尋獲老翁的機車。

東勢派出所所長陳奕文表示，民眾停車後可以拍照記下停車位置以利找尋，且務必記得拔出車鑰匙，以防有心人士竊取機車。

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