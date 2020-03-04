桃園收容所爆殘忍剪毛小孩耳 民眾一人一信給市長發聲

有民眾在臉書PO文表示，位於桃園市新屋區動物保護教育園區，在進行流浪犬絕育手術時，為了辨識已節育犬隻而將犬隻耳尖部分剪除，但有外包的獸醫卻誇張剪掉近二分之一，相當殘忍。熱心民眾甚至發起一人一信給市長，為這些毛小孩發聲，改善不當剪耳的狀況。

發文民眾表示，一直有在關心收容所內貓狗的領養狀況。近日發現幾次讓人十分傷心的情況，由收容所配合的獸醫給予結育後的犬隻會幫狗狗剪耳的，但多次看到結育後的犬隻被剪掉近乎二分一的耳朵，甚至雙耳都不當剪耳，實屬殘忍！對於狗狗未來的聽力是否受到影響不說，術後康復期更是背負多一分疼痛，未來極有可能因外貌殘缺而降低其被認養機率。

對此，動保處處長王得吉表示，政府執行TNVR，誘捕（Trap）、絕育（Neuter）、注射疫苗（Vaccinate）以及回置（Return）措施，將流浪犬捕捉，結紮後都會以剪耳作為標示，再回放野外，避免重複捕捉。至於耳朵要剪多少，依每隻狗的耳型狀況不同，如PO文照片中的黑狗，因為耳尖有向下垂，加上其毛色為黑色，剪耳面積若太小，放回野外，恐難以辨識；且狗的耳朵應該是剛剪，傷口會比較明顯，並沒像文中提及剪二分之一這麼誇張。

王得吉也補充，耳朵剪越多，剪到越粗的血管，反而更難止血，並不會殘忍刻意剪去狗狗過大面積的耳朵，對於造成民眾觀感不佳，會再與獸醫師溝通，在不失辨示效果的情況下，耳朵不要剪這麼多。