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北市林森四面佛縱火案 男與廟公糾紛竟教唆放火遭訴

聯合報 / 賴佩璇／台北即時報導
林森北路四面佛宮廟遭人縱火。圖／本報資料照片
林森北路四面佛宮廟遭人縱火。圖／本報資料照片

北市一名李姓男子因與「林森四面佛梵天分舍」宮廟陳姓廟公有私人糾紛，竟教唆鄭姓男子縱火，李男還在火災現場持手機拍攝熊熊烈火，兩人犯後搭車至三溫暖睡覺。兩人被逮後收押禁見兩個月，台北地檢署調查後，今依公共危險放火罪起訴李、鄭等2人。

去年12月7早上8時許，林森北路「和益金銀」住商綜合大樓一樓的「林森四面佛梵天分舍」宮廟，燃起熊熊大火，黑色濃煙濃煙竄上5層樓高，警消共救出大樓134位民眾，疏散500人，幸只有4女嗆傷無礙。

檢警調查，2018年間李男（29歲）與陳姓廟公有糾紛，心有不甘因此花費一萬元找鄭男（29歲）縱火。李男在宮廟附近徘徊近兩小時，直到陳姓廟公離開後，8時許打電話找來鄭男穿著紅色雨衣、戴上安全帽，提著一桶油漆桶，裡裝有易燃物，進入宮廟縱火。

李男竟站在對街騎樓，持手機拍下燃燒景象，還蹲著由下往上拍劇烈火勢。兩人犯後一起搭上計程車逃逸，並在萬華區下車，徒步沿著西園路、大理街購買衣服，從捷運龍山寺站搭車至西門下車後，步行前往大同區天龍三溫暖睡覺，一路至晚上10時許才分別離去。

8日傍晚，檢警在文山區逮捕鄭男，深夜在新北新莊住處逮捕李男，全案依公共危險、殺人未遂等罪嫌移送北檢，檢方複訊後向法院聲押禁見獲准。兩個月羈押期滿後，因調查完備未聲請延押。

據悉，李男到案後坦承是叫鄭男去潑漆，自己買汽油桶裝油漆、松香水等液體，但不是要他潑汽油，至於拍攝是要與別人分享此事。鄭男則坦承不諱，供稱是李男要他縱火，且由李男負責準備用具。檢方調查後，今依公共危險罪起訴兩人。

四面佛

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