威力掃蕩超前部署 嚴防岸海疫病破口
因應新型冠狀病毒疫情肆虐全球，海巡署南部分署第11岸巡隊超前部署，分別針對轄內岸際、海域及漁港周邊執行擴大威力掃蕩，防堵非洲豬瘟及新型冠狀病毒入侵，嚴防疫病破口。
南部分署第11岸巡隊負責大台南至北高雄岸際區域，將採不定點實施日夜威力掃蕩任務，置重點於轄區易犯罪死角進行查察，以防範不法份子伺機從事非法行為，並針對進出港船筏執行百分百安全檢查，不容非洲豬瘟及新型冠狀病毒趁隙入境嚴防疫病破口。
第11岸巡隊表示，對於防範非洲豬瘟及新型冠狀病毒防疫作為，防疫視同作戰，做好長期抗戰準備，將持續與防檢疫機關密切配合，絕不能讓私梟、疫情從海上及岸際產生破口，進而危害國人生命安全，並呼籲民眾如在岸際或海上發現可疑船隻，可撥打海巡署「118」免付費服務專線，全力投入救援及執行查緝任務。
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