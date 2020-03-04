威力掃蕩超前部署 嚴防岸海疫病破口

台東知名景點栗松野溪溫泉，今年2月中旬發生一起遊客溺斃事件，令不少人開始關注野溪風險，以及溺水時的自救知識。但我在二二八連假期間來到栗松溫泉，剛發生意外的地點又再一次有人溺水，這次很慶幸我剛好在現場救援，避免了一件憾事發生。

2020-03-04 11:03