花蓮3暴徒無故持棍棒毆打女子 還用信號彈、電擊槍攻擊

今天上午近6時左右，有民眾報案在花蓮吉安鄉中山路二段有人遭棍棒毆傷，經警方到場了解，發現是一名47歲蘇姓女子不知何故被3名暴徒毆打，嫌犯還用信號彈跟電擊槍攻擊，身上有多處瘀傷，現場地面有信號煙火燃燒痕跡，但嫌犯已逃逸無蹤，整起案件原因正由警方釐清當中。

吉安分局表示，案經調閱路口監視器，初步掌握約3名涉案男子及一部可疑車輛，目前已成立專案小組，全力偵辦追緝當中，釐清案情。 花蓮一名47歲蘇姓女子被3名暴徒毆打，身上有多處瘀傷，案發現場地面有信號煙火燃燒痕跡。記者王思慧／翻攝 花蓮一名47歲蘇姓女子不知何故被3名暴徒毆打，嫌犯還用信號彈跟電擊槍攻擊，現場地面有信號煙火燃燒痕跡。記者王思慧／翻攝