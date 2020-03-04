聽新聞
test
0:00 / 0:00
花蓮3暴徒無故持棍棒毆打女子 還用信號彈、電擊槍攻擊
今天上午近6時左右，有民眾報案在花蓮吉安鄉中山路二段有人遭棍棒毆傷，經警方到場了解，發現是一名47歲蘇姓女子不知何故被3名暴徒毆打，嫌犯還用信號彈跟電擊槍攻擊，身上有多處瘀傷，現場地面有信號煙火燃燒痕跡，但嫌犯已逃逸無蹤，整起案件原因正由警方釐清當中。
吉安分局表示，案經調閱路口監視器，初步掌握約3名涉案男子及一部可疑車輛，目前已成立專案小組，全力偵辦追緝當中，釐清案情。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言