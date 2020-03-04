北市警民勾結扮司法黃牛詐建商 天道盟不倒會大哥遭訴

文山一警分局員警王柏鈞被控夥同天道盟不倒會大哥賀鈿灃、洪清瑞、林敬富籌組詐騙集團，向新北市新店區知名建設廖姓前董座恐嚇，謊稱婚外情挨告，可協助廖疏通檢察官擺平官司，詐得550萬元。台北地檢署調查後，今年1月2日依加重詐欺等罪將3人起訴，另賀通緝到案，今追加起訴。

檢方調查，廖姓建商2017年9月間找賀鈿灃（原名賀傑帝，台美混血兒，綽號黑人）協助追討近億元債務，賀則找來自稱「維安查報隊」的洪清瑞、林敬富等2人討債，跑去債務人住處「舉牌抗議」，進而認識辦理陳抗業務的保防組員警王柏鈞。

2018年間，廖董因收到不明簡訊而找賀男幫忙，對方竟心生歹念，找來具有司法實務經驗的王柏鈞一起行騙，謊稱廖董的婚外情已經被發現，地檢署偵辦通姦罪，要王告知廖董「我們可以幫忙處理。」

眾人先是透過不知情人士向調查局新北市調查處板橋站主任檢舉，表示有一名建設公司廖姓董事長被假冒調查局身分的女子詐騙，他將會到新北處報案。同年8月26日，王柏鈞傳簡訊給廖董要他去調查局接受訊問。

廖董一年內陸續匯款50萬元、500萬元給王柏鈞等人。後來林男再向廖董要錢，廖董認為已經付出足夠費用打點警調人員，拒絕再拿錢出來，不料竟遭人痛毆導致失憶，被送醫住院治療期間，女兒認為內情不單純，堅持帶廖董報案，才讓這起事件曝光。

檢方調查，洪、林等人拿到錢之後，王柏鈞分得100萬元，洪、林2人各分得110萬元，洪、林則供稱剩餘的款項被賀鈿灃拿走。今年1月2日，檢方依加重詐欺等罪起訴王柏鈞等3人，並對賀男發布通緝。

2月12日，賀男在新北市三重區落網，檢方訊問後認為他涉《刑法》冒用公務員身分詐欺取財罪，並有逃亡、串證之虞，向法院聲請羈押獲准，並於今日追加起訴。