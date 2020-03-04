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台東尚武漁港1個月內2翻船 漁民：淤沙問題很要命！

聯合報 / 記者尤聰光/台東縣即時報導
台東縣南迴唯一的漁港「尚武漁港」不到1個月發生2起動力膠筏翻船意外，雖未造成漁民傷亡，但已造成漁民進出港心驚膽跳，抱怨淤沙問題會要人命。圖／第一三岸巡隊提供
台東縣南迴唯一的漁港「尚武漁港」不到1個月發生2起動力膠筏翻船意外，雖未造成漁民傷亡，但已造成漁民進出港心驚膽跳，抱怨淤沙問題會要人命。圖／第一三岸巡隊提供

台東縣南迴唯一的漁港「尚武漁港」不到1個月發生2起動力膠筏翻船意外，雖未造成漁民傷亡，但已造成漁民進出港心驚膽跳，抱怨淤沙問題會要人命。縣府農業處表示，盡全力清淤。

農業處長許家豪表示，過完年後，縣府到目前已經花超過300萬元經費清淤，但清淤進度只能讓動力膠筏通過，尚武漁港淤沙問題屬自然環境現象，很難用工程辦法根治，縣府每年至少花2500萬元清淤整治，會盡全力清出安全航道讓船隻進出。

今年2月14日一艘動力膠筏入港遭側浪打翻，漁民自行游上岸脫困，未料，不到1個月的時間，這個月1日一艘動力膠筏入港航行至港嘴處遭側浪衝擊翻覆，漁民游上岸脫困，兩起翻船意外讓漁民抱怨連連。

「進出港嘴都會怕！」排灣族漁民camak 無奈的說，從101年到現在已經發生15次漁船翻覆，雖然知道港嘴淤沙進出港風險很高，翻船意外每年都在上演，但為了生計，還是得出海捕魚。

另也有漁民表示，港嘴因為淤沙問題，浪況變得很不穩定，有時看似平靜，突然就會大浪出現，閃不過就容易被打翻，還好這兩次翻船很靠近岸邊，遠一點的話，性命恐不保，曾經有2漁民就這樣丟了性命。

台東縣政府到目前已經花超過300萬元經費在尚武漁港清淤，但清淤進度只能讓動力膠筏通過。圖／第一三岸巡隊提供
台東縣政府到目前已經花超過300萬元經費在尚武漁港清淤，但清淤進度只能讓動力膠筏通過。圖／第一三岸巡隊提供

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