偷車再搶婦皮包 無業男得手現金5500元遭起訴

林姓男子去年8月曾在台北市華西街飛車行搶一名婦人，他上月16日先在新北市樹林區偷走一台機車，騎了40分鐘到北市萬華區對一名婦人下手，飛車搶劫隨身名牌包包，得手5500元現金。台北地檢署今依搶奪、竊盜等罪將他起訴。

檢警調查，年約40歲的林姓男子2月16日先在樹林區偷走一台機車，下午2時許，騎車行經萬華區昆明街時，發現路邊有一名婦人正在牽機車，便趁婦人要把隨身的香奈兒包包放入車廂之際，順勢將包包搶走並騎車逃逸。

林男接著將該名牌包偷藏在長沙街一處樓梯間，從皮夾內取走500元現金後離去。被害婦人案發後立刻報警處理，警方獲報後循線調閱監視器追查，在林的住處將他逮捕到案，詢後依搶奪罪嫌送辦。

檢警查出，被害婦人當時在要前往教會的途中，她的隨身香奈兒包包內裝有皮夾、手機、證件、現金5500元，還有一本聖經。據悉，林男供稱，拿走皮夾內500元是為了買知名品牌的營養品給母親吃。

據了解，林男因毒品、搶奪案多次遭警方逮捕；去年8月初，林男在華西街騎車尾隨一名騎單車的女子，伺機搶奪其隨身包包，才剛得手就誤加油門致「犁田」跌倒在地，嚇得他立馬逃逸，事後仍遭警方逮捕到案，未料事隔4個月，林男又犯下搶奪案被逮。

檢方複訊後，認為他目前無業，且有搶奪前科，依有再犯之虞，向法院聲請羈押獲准。