拒外送冬粉焿到醫院？ 麵店老板澄清是滿單會繼續送醫院

台中市大甲區一名護理師上網抱怨，昨天打電話到一家麵店要叫外送冬粉焿，業者直接表明拒送到醫院，醫院今天說，希望社會各界體諒並支持醫護人員，在抗疫期間的努力；被點名的麵店今天上午回應，昨天接到護理師打電話要外送時，外送單已滿單，沒人力再外送，並非拒絕外送到醫院。

這家大甲肉焿麵店很有名，用餐時間常需排隊，大甲地區一名護理昨晚在臉書說，這家麵店沒有同理心，她昨天打電話要叫外送冬粉焿，對方聽到要外送到醫院，直接表明不送到醫院，護理師上網抱怨，引起很多網友支持，並肉搜出這家外焿麵名店。

麵店老板今天接受本報記者訪問時說，該店沒有拒絕外送到醫院，他們只有一名外送人員，外送人力不足，昨天接到護理師外送訂單時，已滿單無法再接，老板強調，這家醫院以前都有外送，他們會持續外送到醫院，不會停送。