又一家美食麵店拒外送到醫院 護理師：你不懂同理心

台中市一家連鎖便當店拒絕外送便當到台中榮總後，今天又有一名護理師在臉書說，大甲一家麵店也拒外送到醫院，護理師說，她們只是要吃一碗冬粉那麼難嗎？你們不懂同理心嗎？文章上網後，網友紛紛肉搜這家美食店，果然是排隊名店，網友說要列為拒買店家。

護理師在臉書說，一直以為大甲的店家都是良善的，今天讓她遇到的店家，一接到電話，聽到外送地點是醫院，馬上拒絕外送，護理師說「你們沒有家人在醫院上班，所以你不懂同理心是吧」。

護理師說，昨天才有主管問大家，有無遇到拒絕外送餐的店家，今天就被她遇到，她強調「護理人員也是人，請尊重我們」，最後還註明：歡迎對號入座；網友留言都支持護理人員抗疫努力，也馬上肉搜出店家名稱，指責店家拒外送到醫院，網友說這家美食店生意很好，但再好吃，他以後也不會去吃了。