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酒吧前酒客衝突 起因竟只是抽菸被看了一眼
高雄市新興區一間酒吧今天凌晨發生酒客衝突，警方到場制伏3名男子，了解衝突原因，竟只是1人在酒吧外抽菸，不滿被「看一眼」，就發生口角而引起糾紛。全案依違反社會秩序維護法移送法辦。
據了解，29歲的吳姓男子和朋友到高雄市新興區中正三路酒吧喝酒，直到今天凌晨3點多，他到酒吧門口抽菸，遇到毛姓男子（23歲）正要進酒吧，2人互看一眼，吳認為毛「瞪」他，上前和毛起口角。
吳的朋友吳姓（24歲）、蔡姓2男子（20歲）發現，也與毛姓男子爭執，其中24歲的吳姓男子涉嫌出手毆打毛，3人推拉成團，將酒吧旁堆置的多箱空酒瓶撞翻碎裂，立即有民眾報警。
警方到場，毛姓男子已經離去，因吳姓男子等人帶著酒意，對員警直呼他們是被打的人，員警壓制3人，帶回派出所調查，才知道原來是抽菸被「看一眼」而起糾紛，並已聯絡毛到案說明。全案依違反社會秩序維護法移送法辦。
※ 提醒您：抽菸，有礙健康
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