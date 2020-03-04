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八旬老翁出門拜拜變電動車環台壯舉 騎40公里沒電求助

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
劉姓老翁(右二)聲稱要騎電動車環台，不料從新竹騎到苗栗後龍就沒電，向警方求助。圖／竹南警方提供
劉姓老翁(右二)聲稱要騎電動車環台，不料從新竹騎到苗栗後龍就沒電，向警方求助。圖／竹南警方提供

新竹市年約80歲的劉姓老翁日前匆忙到苗栗縣後龍鎮竹南警分局新港派出所求助，向警方表明他計畫環台旅行，但途中電動車沒電，到派出所想借插頭充電，值班員警許晉豪先請電動車行老闆來協助，與老翁交談時查覺他表達能力有些異常，與老翁女兒連繫後，得知老翁有失智問題，當天一早出門後到晚間仍不見蹤影，家人正焦急不已，得知消息後趕緊將他接回，結束老翁「電動車環台」的一天壯舉，估計他已騎了3、40公里遠，幸好警方協助讓他順利返家。

老翁女兒當晚接到竹南警方電話，趕緊駕車從新竹到苗栗接回老翁，對警方的熱情協助一再稱謝；她表示，父親一早告知要出門拜拜，至晚間卻發現父親還沒返家，覺得很奇怪，這是她父親第一次離家未歸，以後會多注意父親，避免讓父親獨自一人外出。

警方表示，過去為協助失智長者，相關單位曾設計資訊手環，但有時老人家不願意戴或棄置，因此警方目前開始推動指紋建檔機制，加強協尋失智老人。

竹南警分局提醒民眾多加關心家中失智長者及表達能力有障礙家屬的身心狀況及動向，苗栗縣警局109年起為照顧縣內長者及減輕照顧者負擔，推動指紋建檔工作，主動宣導曾有迷途紀錄的老人家及家屬建立失蹤者指紋資料，盼加強照顧。

民眾如有需求可至警察單位申請指紋建檔，如有家人不慎走失時，透過指紋建檔系統，迅速聯絡通知家人帶回團圓 (諮詢電話037-466473竹南分局第三組廖巡官)。

劉姓老翁(右)聲稱要騎電動車環台，不料從新竹騎到苗栗後龍就沒電，向警方求助。圖／竹南警方提供
劉姓老翁(右)聲稱要騎電動車環台，不料從新竹騎到苗栗後龍就沒電，向警方求助。圖／竹南警方提供

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