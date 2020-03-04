三重民宅炊事不慎廚房起火 一家四口受困3人嗆傷

新北市三重區中正南路97巷一間公寓1樓住家，今天清晨6時許因煮飯不慎引發廚房起火燃燒，全家四口人一度受困，屋主打電話報案求救，119在電話中指導就地避難待援，稍後消防隊到場撲滅火勢並救出4人，其中1名12歲男童吸入過多濃煙昏倒，送醫急救後恢復意識。

這起火警發生於清晨6時11分，火勢在廚房迅速擴大，造成陳姓一家四口困在濃煙中，40歲父親和16歲女兒先被引導逃出屋外，40歲母親和12歲兒子卻仍受困，消防隊員趕抵連忙拉水線進屋搶救，6時22分撲滅火勢，救出母子2人。

當時男童吸入過多濃煙昏倒在臥室地板獲救，與輕微嗆傷的父親一同由救護車就近送往新北市立三重醫院，沒有受傷的女兒亦陪同前往，男童急救後恢復意識暫無生命危險，輕微嗆傷的母親則送北市馬偕醫院觀察。