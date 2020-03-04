聽新聞
test
0:00 / 0:00
三重民宅炊事不慎廚房起火 一家四口受困3人嗆傷
新北市三重區中正南路97巷一間公寓1樓住家，今天清晨6時許因煮飯不慎引發廚房起火燃燒，全家四口人一度受困，屋主打電話報案求救，119在電話中指導就地避難待援，稍後消防隊到場撲滅火勢並救出4人，其中1名12歲男童吸入過多濃煙昏倒，送醫急救後恢復意識。
這起火警發生於清晨6時11分，火勢在廚房迅速擴大，造成陳姓一家四口困在濃煙中，40歲父親和16歲女兒先被引導逃出屋外，40歲母親和12歲兒子卻仍受困，消防隊員趕抵連忙拉水線進屋搶救，6時22分撲滅火勢，救出母子2人。
當時男童吸入過多濃煙昏倒在臥室地板獲救，與輕微嗆傷的父親一同由救護車就近送往新北市立三重醫院，沒有受傷的女兒亦陪同前往，男童急救後恢復意識暫無生命危險，輕微嗆傷的母親則送北市馬偕醫院觀察。
火警共造成1樓民宅廚房周邊約10坪面積燒毀，5層公寓其他樓層未受波及，確切起火原因有待進一步鑑識調查釐清。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言