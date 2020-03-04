老婦人離家失聯 被發現浮屍2公里外高鐵太保站附近大圳

嘉義縣水上鄉85歲呂姓老婦人昨晚離家失聯，家人遍尋不著焦急報警協尋，大批警消人員沿住家附近嘉南大圳朴子支線搜尋，請嘉南水利會關水門，整夜遍尋不著，清晨高鐵警察在高鐵太保站附近大圳閘門，發現老婦人浮屍，警方通知家屬， 報地檢署相驗。

太保消防分隊清晨6點55分，接獲高鐵警察通報，在高鐵派出所前100公尺的大圳閘門，發現一具女浮屍，隊員趕到場，將女浮屍抬上岸，太保警分駐所員警查明身分，是昨晚家人在水上派出所報案失聯的85歲呂姓老婦人。

警方說，昨晚接獲呂婦家人報案，動員大批警消，沿住家附近嘉南大圳朴子支線搜尋，請嘉南水利會關水門，從昨晚8點到午夜，整夜遍尋不著，直到凌晨在2公里外的大圳閘門發現浮屍，死因為何報檢察官相驗。