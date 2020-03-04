男子泥醉倒臥停車場 消防員到場救護反遭毆傷罪加一等

25歲葉姓男子1年多前深夜在台南市中西區酒吧喝酒，喝到清晨5時結束，不但強行騎機車返家，爛醉倒臥在住處附近的地下停車場，呼呼大睡快2小時，直至民眾報警處理，台南消防局公園分隊呂姓隊員據報趕往救護，反遭葉出手毆傷，致腹壁鈍挫傷，呂及同仁協力制伏，隨後趕到員警對他酒測，吐氣所含酒精濃度達每公升0.70毫克，葉酒醒後後悔不已，台南地院依公共危險罪處2月，又依妨害公務罪處拘役20日，可上訴。

台南地院指出，葉飲酒後酒精濃度達0.70毫克的狀態下，仍騎乘重型機車上路，顯置大眾行車的安全於不顧，所造成公共危險程度不輕。且葉未能體認消防隊員依法執行職務，代表國家執行公權力，應予尊重，竟因自身酒醉因素，在消防隊員依法執行職務時，徒手毆打消防隊員，造成消防隊員因此受有腹壁鈍挫傷的傷害，顯見被告漠視法治及國家公權力，並已對值勤消防隊員的人身安全造成危害。

惟法官考量葉犯罪後坦承犯行不諱，又是初次犯下不能安全駕駛罪行，認葉犯吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克以上而駕駛動力交通工具罪，處有期徒刑2月；又犯妨害公務執行罪，處拘役20日，可易科罰金。

檢警調查，葉於2018年11月20日凌晨1時許，在中西區民權路一酒吧飲用烈酒至同日凌晨5時結束，隨即騎乘機車返家。凌晨6時許他返回北區住處，因不勝酒力，倒臥在住處附近地下停車場，直至7時50分路過民眾發現後報警處理。

台南市政府消防局公園分隊呂姓隊員獲報後趕往救護，未料，葉睡意正酣竟憑藉酒意，出手毆打呂的腹部，致呂腹壁鈍挫傷，呂與同事立即制伏葉的施暴行為，並由隨後到場處理員警對他實施酒測，當場測得葉酒精濃度達0.70毫克，依法送辦。

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