大甲警急尋救回失溫失蹤失智老翁 正跪倒偏僻道路上

一名失智老翁晚上獨自外出後久未回家，家人到台中市大甲警分局急報案，員警沿路分頭找人，在外埔區一處偏僻道路上，看到老翁已失溫沒體力，跪倒路邊，立即救援，並通知救護車將老翁送醫治療。

台中市警局大甲分局月眉派出所警員曾凱鈴，日前晚上巡邏時，接到民眾連姓男子報案，他父親71歲患有失智症，從住家出門後久未回家，天氣多變化，尤其深夜氣溫驟降，他很擔心父親安全。

員警接獲報案後，安撫男子情緒，掌握老翁衣著特徵及可能出現的地點與行經路線，迅速與線上鄰近各警網聯繫，分頭進行，10分鐘後，在外埔區水頭一路100巷77號附近的偏僻道路上，發現老翁衣著特徵為連男報案特徵，老翁已呈現跪姿狀態倒於道路上，警員曾凱鈴上前救援，發現他頭部腫脹及臉部擦挫傷，明顯失溫動彈不得，便立即通知救護單位及聯絡其家屬尋獲消息。