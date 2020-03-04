大甲警急尋救回失溫失蹤失智老翁 正跪倒偏僻道路上
一名失智老翁晚上獨自外出後久未回家，家人到台中市大甲警分局急報案，員警沿路分頭找人，在外埔區一處偏僻道路上，看到老翁已失溫沒體力，跪倒路邊，立即救援，並通知救護車將老翁送醫治療。
台中市警局大甲分局月眉派出所警員曾凱鈴，日前晚上巡邏時，接到民眾連姓男子報案，他父親71歲患有失智症，從住家出門後久未回家，天氣多變化，尤其深夜氣溫驟降，他很擔心父親安全。
員警接獲報案後，安撫男子情緒，掌握老翁衣著特徵及可能出現的地點與行經路線，迅速與線上鄰近各警網聯繫，分頭進行，10分鐘後，在外埔區水頭一路100巷77號附近的偏僻道路上，發現老翁衣著特徵為連男報案特徵，老翁已呈現跪姿狀態倒於道路上，警員曾凱鈴上前救援，發現他頭部腫脹及臉部擦挫傷，明顯失溫動彈不得，便立即通知救護單位及聯絡其家屬尋獲消息。
家屬得知後趕到醫院，對女警冷靜與積極處置相當佩服，家屬說，如果警方沒時伸手救援，他父親路倒在路中央，擦傷又失溫後果不堪想；大甲警分局呼籲，家中成員若有年邁、身體不適應者，或有失智症、自閉症、精神障礙者，盡量避免單獨外出，並注意其可能的活動範圍，不定時幫忙拍照，並予以協助配戴留有聯絡方式之飾品、證件或手機，也可向公所申請愛心手環，或至直轄（縣）市警察局各分局偵查隊申請建立指紋檔。另如有發現有長輩在路上徘徊可能走失，請向警察機關報案，以利警方立即前往協助處理。
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