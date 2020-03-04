不濫用醫療資源！女童腳卡輪消防拆輪解圍母親自送醫

嘉義市蕭姓女童昨天傍晚乘母親腳踏車出遊，右腳不慎卡入腳踏車前輪、痛苦不已，母親心急打119求救，嘉義市消防局德安分隊到場，以破壞剪將腳踏車前輪鋼絲幅條破壞、協助脫困，清洗傷口、包紮止血準備送醫，女童母親連聲感謝表示，「不濫用救護資源，自行送醫就好！ 」

政府消防局救災救護指揮科於昨天傍晚5時許接獲報案，趕赴嘉義市大同路，發現蕭姓3歲女童右腳已卡入腳踏車前輪內，女童因腳痛持續哭叫，救護人員安撫、評估後，拿破壞剪將腳踏車前輪鋼絲幅條破壞，協助脫困，女童右腳踝受困、紅腫、擦傷，意識清楚。