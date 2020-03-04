南投牧師228連假外出離奇失蹤6天 陸、空急搜花蓮山域

南投縣仁愛鄉都達教會田姓牧師228連假時獨自駕車外出，隨後失去音訊，經警方查詢定位確認，他最後出現在花蓮縣中橫公路碧綠神木附近，因此出動人力連日搜索，僅發現其車和個人物品，人則失蹤邁入第6日，今持續進行陸、空搜尋。

警方調查，離奇失蹤6天的田姓牧師家住仁愛鄉合作村，但在鄰近的都達部落教會服務，上月28日獨自開車外出，但因許久未歸，家屬焦急通報協尋，經調閱道路監視器，發現他曾行經台14甲線合歡山公路翠峰派出所，朝武嶺方向行駛。

而警方透過手機訊號定位，確認田男最後出現的是在花蓮縣台8線中橫公路碧綠神木附近，也轉請花蓮警方、消防、太魯閣國家公園管理處、南投縣山區救災防護協會清境中隊等單位等單位投入搜救，但僅在路旁小徑發現其車輛和個人物品。

搜救人員指出，警、消、搜救隊連日在碧綠神木附近和山谷尋找，僅在路旁小徑發現田姓牧師所駕駛的自小客車，而車門有上鎖，車輛也未遭到破壞，之後又在車輛附近找到田男帽子及其他個人物品，但人至今仍下落不明，因此持續搜救。