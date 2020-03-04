聽新聞
test
0:00 / 0:00
南投牧師228連假外出離奇失蹤6天 陸、空急搜花蓮山域
南投縣仁愛鄉都達教會田姓牧師228連假時獨自駕車外出，隨後失去音訊，經警方查詢定位確認，他最後出現在花蓮縣中橫公路碧綠神木附近，因此出動人力連日搜索，僅發現其車和個人物品，人則失蹤邁入第6日，今持續進行陸、空搜尋。
警方調查，離奇失蹤6天的田姓牧師家住仁愛鄉合作村，但在鄰近的都達部落教會服務，上月28日獨自開車外出，但因許久未歸，家屬焦急通報協尋，經調閱道路監視器，發現他曾行經台14甲線合歡山公路翠峰派出所，朝武嶺方向行駛。
而警方透過手機訊號定位，確認田男最後出現的是在花蓮縣台8線中橫公路碧綠神木附近，也轉請花蓮警方、消防、太魯閣國家公園管理處、南投縣山區救災防護協會清境中隊等單位等單位投入搜救，但僅在路旁小徑發現其車輛和個人物品。
搜救人員指出，警、消、搜救隊連日在碧綠神木附近和山谷尋找，僅在路旁小徑發現田姓牧師所駕駛的自小客車，而車門有上鎖，車輛也未遭到破壞，之後又在車輛附近找到田男帽子及其他個人物品，但人至今仍下落不明，因此持續搜救。
只不過，田男失蹤地區山高谷深，搜尋難度極高，警消及搜救隊都不敢大意，內政部空勤總隊也調派直升機於失蹤地點上空搜尋，但到目前仍無所獲，因此今將持續動員進行陸、空搜尋。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言