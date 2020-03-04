煮早餐不慎起火 三重民宅竄煙一家4口受傷送醫
三重區中正南路某公寓今天清晨6時許疑因在廚房煮飯不慎起火，火勢迅速獲控制，但一對夫妻及2名子女均受傷送醫，其中僅弟弟傷勢較重，送醫急救後已恢復意識，起火原因待查。
警消今天上午6時11分接獲通報前往三重區中正南路某公寓，由於是1樓冒出火煙，警消迅速布水線灌救，不到10分鐘就控制火勢。
警消表示，現場疑似因早起在廚房煮飯不慎起火、燃燒面積約10坪，一對夫妻及16歲女兒、12歲兒子等4人都送醫，弟弟一度意識不清，但送醫急救後已恢復。起火原因仍待進一步調查釐清。
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