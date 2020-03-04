連兩天遭機車騎士撞 高雄消防救護車又出意外

高雄消防救護車前天下午才傳出遭19歲男機車騎士撞上，昨晚間再傳意外，在大寮區鳳林、內厝路口，一輛消防救護車又遇上車禍。

據了解，昨天晚上7點02分左右，在鳳林路南向車道上，騎著機車的林姓女子（20歲）為禮讓在鳳林路要左轉內厝路的消防車，林女在減速時遭後方騎機車的胡姓男子（37歲）由左後方撞上。

胡男撞完林女後，往前滑行又撞上消防救護車。警方獲報到場，對三方駕駛實施酒測，酒測值皆為零，受傷的機車騎士林女傷勢輕微，警方送醫後無大礙。詳細車禍原因由警方釐清中。

前天下午才有消防救護車，在大寮區鳳屏一路、八德路口與19歲的郭姓男機車騎士發生擦撞，事故還波及一名老婦與路邊車輛，沒想到昨晚又再次重演車禍意外，有消防救護員聽聞後，直說「冒著生命危險值勤，麻煩大家注意」。