桃園傳討債打死人命案 主嫌想一肩扛責訊後15萬交保

桃園市昨凌晨發生一起殺人案，29歲蘇姓男子自稱和同樣姓蘇的21歲友人有債務糾紛，找來陳姓、林姓同夥約出蘇談判，但雙方未達共識，蘇等3人涉嫌朝對方痛毆一頓，事後見他昏迷失去意識，緊急送醫後仍不治，警方依殺人罪嫌將蘇等3人移送，檢方諭知各5萬元至15萬元不等交保。

警方調查，29歲蘇男自稱21歲蘇姓友人欠債，多次催促償還未果，2日凌晨聯繫陳姓、林姓同夥，在桃園區一處空地相約談判，但過程中疑似發生打鬥，21歲蘇男受重傷陷入昏迷，對方發現下手過重，隨即將他送醫，但蘇肢體、軀幹多處瘀青，急救後仍不治。

至於涉案人等將蘇送醫後就各自離去，由於蘇傷勢嚴重，醫院轉報警方全案才曝光，警方調閱周遭監視器等，循線找到涉嫌的蘇、陳及林等3名男子並約談到案，主嫌蘇男坦承犯行，並自稱只有他1人動手，表示不滿對方欠債，結果雙方才互毆，他也有隨地拾起木棍朝蘇痛毆。

蘇並向警方供稱，只有他1人動手，陳、林則旁觀並協助將死者送醫，由於蘇男目前僅單方面供詞，對於他想一肩扛責說法，警方持保留態度，為求謹慎今詢後依殺人罪嫌將蘇等3人移送桃園地檢署偵辦。

桃檢外勤檢察官相驗後，認為涉案3人無聲請羈押必要，但由於死者死因目前無法確定，將擇日解剖後釐清，訊後預知蘇男15萬元，陳、林各5萬元交保。