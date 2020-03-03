聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園傳討債打死人命案 主嫌想一肩扛責訊後15萬交保

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導
桃園分局接獲醫院轉報，約談涉案的蘇姓、陳姓及林姓男子，依殺人罪嫌移送偵辦。記者曾健祐／攝影
桃園分局接獲醫院轉報，約談涉案的蘇姓、陳姓及林姓男子，依殺人罪嫌移送偵辦。記者曾健祐／攝影

桃園市昨凌晨發生一起殺人案，29歲蘇姓男子自稱和同樣姓蘇的21歲友人有債務糾紛，找來陳姓、林姓同夥約出蘇談判，但雙方未達共識，蘇等3人涉嫌朝對方痛毆一頓，事後見他昏迷失去意識，緊急送醫後仍不治，警方依殺人罪嫌將蘇等3人移送，檢方諭知各5萬元至15萬元不等交保。

警方調查，29歲蘇男自稱21歲蘇姓友人欠債，多次催促償還未果，2日凌晨聯繫陳姓、林姓同夥，在桃園區一處空地相約談判，但過程中疑似發生打鬥，21歲蘇男受重傷陷入昏迷，對方發現下手過重，隨即將他送醫，但蘇肢體、軀幹多處瘀青，急救後仍不治。

至於涉案人等將蘇送醫後就各自離去，由於蘇傷勢嚴重，醫院轉報警方全案才曝光，警方調閱周遭監視器等，循線找到涉嫌的蘇、陳及林等3名男子並約談到案，主嫌蘇男坦承犯行，並自稱只有他1人動手，表示不滿對方欠債，結果雙方才互毆，他也有隨地拾起木棍朝蘇痛毆。

蘇並向警方供稱，只有他1人動手，陳、林則旁觀並協助將死者送醫，由於蘇男目前僅單方面供詞，對於他想一肩扛責說法，警方持保留態度，為求謹慎今詢後依殺人罪嫌將蘇等3人移送桃園地檢署偵辦。

桃檢外勤檢察官相驗後，認為涉案3人無聲請羈押必要，但由於死者死因目前無法確定，將擇日解剖後釐清，訊後預知蘇男15萬元，陳、林各5萬元交保。

殺人 檢察官

延伸閱讀

疫情延燒生意難做 桃園4家老字號餐廳歇業

桃園餐廳飯店掀關店裁員潮 喜來登桃禧2館裁員放無薪假

疫情衝擊工業區廠商 桃園有工廠被迫產線降產

因應新冠肺炎疫情 日航宣布台日航線減班

相關新聞

傳播妹板橋陪酒吸毒暴斃 家屬：盼查明真相

年約31歲的吳姓傳播小姐昨天凌晨到新北市板橋一處民宅陪酒，席間疑似喝下客人準備的毒品咖啡包出現不適，休息數小時後，下午在...

九旬翁跌倒直發抖 高雄鼓山暖警設迷途資料庫建功

高齡91歲的朱姓老翁在高雄住家附近散步時不慎跌倒，頭、手輕微擦傷，路過民眾見到朱翁情況，擔心報警。員警到場時，發現朱不停...

苗栗市國中生騎自行車翻落駁坎 頸椎骨折開刀

一名國中3年級男學生今天下午5點左右，戴安全帽騎自行車在苗栗市電台道、國華路聯絡道口，人翻落約一層樓下方的苗栗高商校園，...

桃園傳討債打死人命案 主嫌想一肩扛責訊後15萬交保

桃園市昨凌晨發生一起殺人案，29歲蘇姓男子自稱和同樣姓蘇的21歲友人有債務糾紛，找來陳姓、林姓同夥約出蘇談判，但雙方未達...

士林官邸外牆爆火警 疑電線老舊走火

台北市消防局今天晚上8點3分獲報，士林官邸老舊宿舍火警，到場發現一樓外牆起火，10多分鐘就撲滅火勢，無人傷亡。警消研判是...

高雄桃源森林大火撲滅 不排除人為縱火

高雄桃源國有林地發生森林大火，在空勤直升機協助灌救下，今天下午2點左右，翠綠山林不再冒出白煙。林務局屏東林管處表示，林地...

阿里山0.3公頃林班地昨晚起火 過20小時才熄滅

嘉義縣番路鄉與阿里山鄉山美村交界處，林務局嘉義林管處的102林班地昨晚8時許發生森林大火，民眾看到遠方有火光緊急聯繫嘉義...

中市機車與貨車路口碰撞 女騎士車下獲救重傷觀察中

台中市大里區新甲路與甲園街中午發生機車與貨車碰撞事故，造成騎機車的賴姓女騎士重傷，現在加護病房觀察中。對於地方人士反映當...

76歲老婦人整夜不見人 員警同理心退勤仍幫忙找到人

苗栗警察分局南苗派出所今天上午7點50分接獲葉姓市民報案，他焦急萬分，因昨天下午3點多外出上班，行動不便的母親（76歲）...

影／婦人搭公車說她「剛從大陸湖南回台」 全車緊張

基隆市1名60多歲婦人今天搭公車時，與人聊天時提到她剛從中國大陸湖南回台，其他乘客聽到急著下車，並告知司機。司機回報後，...

妙齡傳播妹暴斃板橋民宅 疑吸毒過量導致

新北市板橋區懷德街一處公寓昨天傍晚發生女子暴斃情事，警方初步調查，懷疑是吸毒過量造成，但確切死因有待檢方相驗釐清。

影／竹竿套塑膠袋隔窗取鑰匙 警民合作救援暈倒家中婦一命

新竹縣劉姓婦人1日晚間18時40分許因血糖急降，暈眩於芎林鄉文昌街住家客廳，芎林分駐所接獲生命線轉接求救電話，員警范熾奇...

熱門新聞

計程車之狼落網！警方在高雄岡山地區逮人正押回警局

性侵犯現身高雄大寮 高雄警方圍捕中

長相曝光！假釋男破壞電子腳鐐逃到台北 今晨又犯搶案檢警通緝中

花蓮假釋重刑犯駕車逃往台北 持刀恐嚇檳榔攤女員工

基隆艦遭外流艦上男女士官兵性愛片 竟是男上士偷錄

嚇死人！怪手半夜工地開挖 傳來一聲哀嚎竟挖到人

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。