離奇！怪手回填 壓傷坑內拾荒者

劉姓男子前晚到台中市東勢區大甲溪畔附近一處工地，開挖土機進行農地回填工程，突聽到一陣哀嚎，劉下車查看，赫然發現在工地坑洞內拾荒的李姓男子被怪手波及，經過送醫搶救，李左小腿斷掉遭截肢、右髖骨變形，幸無生命危險。

五十八歲劉男是私人農地回填工程工地主任，前晚十一時四十七分，他開著怪手進入工地整地時，未發現工地內有人，鏟斗挖到正在地上撿拾廢鐵的李男(五十七歲)，李因雙腿慘遭怪手壓傷，動彈不得，發出一陣陣淒厲哀號聲。

警方表示，李戶籍在台中市太平區，平常在東勢區大茅埔地段附近拾荒維生，待李男傷勢穩定後，會進一步調查他為何半夜出現在私人工地。

劉姓工地主任向警方表示，最近常有人將垃圾偷倒進工地的土坑，他前天深夜開著怪手將坑內的土鏟出，欲回填築高擋土牆，防止不肖人士偷倒垃圾。但因當時天色昏暗，未發現工地土坑中的李男，怪手鏟斗一挖，就聽聞一陣哀嚎，他下車查看才發現怪手下壓著一個人，嚇得趕緊報案。