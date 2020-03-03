九旬翁跌倒直發抖 高雄鼓山暖警設迷途資料庫建功

高齡91歲的朱姓老翁在高雄住家附近散步時不慎跌倒，頭、手輕微擦傷，路過民眾見到朱翁情況，擔心報警。員警到場時，發現朱不停顫抖似受驚嚇，詢問住家未回應，警方立即將他送醫，並連絡派出所內同仁，查詢「迷途資料庫」，連絡上朱的家屬到院照護。

鼓山警分局內惟派出所巡佐李漣樹、員警陳君慈前天傍晚時接獲報案，在九如四路上有老翁路倒。李與陳員到場時，與消防救護員初步檢視，發現朱翁僅有臉部、手部有輕微擦傷。

朱翁全身不停顫抖，幸好還可以自行走動。員警詢問朱的姓名等資料時，發現朱疑似有重聽、受到驚嚇，只聽得出他住在左營區。警方不敢大意，將他送醫檢查，並用手機拍下朱的樣貌。

員警傳回派出所後不久，經所內同仁幫忙過濾轄區內的「迷途資料庫」，找到一筆資料，順利連絡上在外焦急尋找的朱翁兒子，讓他直說感謝，趕到院照顧。