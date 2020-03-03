落網瞬間！脫逃性侵犯被開車門拖下 體溫正常1字都拒吐

花蓮性侵假釋脫逃的男子歐力源，昨晚破壞電子腳鐐後從花蓮開車到台北，再一路南下高雄，逃亡幾乎台灣半圈，今天下午落網；據了解，岡山警分局發現歐力源的福特轎車行駛燕巢區安招路，呼叫支援並小心跟隨，正巧在安招路、安東路口停等紅燈，約3點45分大批警力便上前，拉開未鎖的車門，他無抵抗，就遭強行拖下車制伏。

據了解，歐力源被捕時精神看起來還好，警方幫他量體溫也正常，不過幾乎不發一語，警方還關心他近期是否生病、到過醫院？歐僅搖頭，警方還問在高雄是否有認識友人，歐也不願答話。

當警方從岡山分局燕巢分駐所帶上車前往高雄市刑大，記者追問「為什麼要跑」、「開那麼久不累嗎」、「到高雄來幹嘛」，歐都沉默；約5點10分歐被送抵鳳山區高雄市刑大，大批媒體追問「為何要剪斷腳鐐」、「為何跑到高雄」、「家人好像有溫情喊話」等語，他一概不回應。

據指出，警方成功圍捕歐力源後，為避免現場人車混雜，將歐先帶回燕巢分駐所，針對他今凌晨涉犯下台北大同區環河北路的檳榔攤強盜案，搜索車內，查扣1把菜刀及3000多元現金；將歐帶回高雄市刑大後，隨即與台北市刑大、花蓮市刑大交接，前往左營搭高鐵，預計先回北市刑大做強盜案筆錄，並移送士林地檢署，再由士檢、花蓮地檢署協調，解送回花檢歸案。

歐力源昨晚從花蓮破壞電子腳鐐逃亡後，今凌晨在台北大同區犯強盜案，一路開車南下高雄，高雄警方從上午起，陸續掌握他車輛出現在橋頭區，又往南到大寮區、小港區，再回頭進市區上國一中正交流道，之後下岡山交流道，疑在安招路的加油站上廁所時，被警方發現蹤影。