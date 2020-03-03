高雄桃源森林大火撲滅 不排除人為縱火

高雄桃源國有林地發生森林大火，在空勤直升機協助灌救下，今天下午2點左右，翠綠山林不再冒出白煙。林務局屏東林管處表示，林地大火已撲滅，現場仍有林務局人員駐守，明天若未復燃才能解除任務。

昨天下午1點左右，旗山事業區81林班地冒出濃濃白煙，火場多達三處之多。因無林道可上山，今天上午，林務局申請直升機吊掛水袋上山滅火，另集結30名巡山人員與居民徒步進入火場，地面人員以火拍與長柄砍刀滅火，過程辛苦。

林務局屏東林管處六龜工作站主任林弘基表示，大火已於下午熄滅，總計近2公頃林地遭火苗燒毀，兩名工作人員徹夜監控，起火原因仍在調查中，不排除人為縱火的可能性。

林務局屏東林管處指出，每年12月至翌年5月是台灣南部乾旱季節，屏東林區管理處加強防火裝備檢查及應變機制，巡視員在第一時間內以GPS精準定位火場位置與研判火情，從航照影像及空中勘察研判，燃燒林木為二葉松、雜木及香杉，快速掌握山腹及嶺線地形。