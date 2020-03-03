快訊

新冠肺炎疫情衝擊東奧 是否延期日官員這麼回

疫情衝擊 本土美妝店美華泰6月30日將關閉全台15家店

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄桃源森林大火撲滅 不排除人為縱火

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄桃源山區昨天出現森林大火，今天下午順利熄滅。圖／林務局提供
高雄桃源山區昨天出現森林大火，今天下午順利熄滅。圖／林務局提供

高雄桃源國有林地發生森林大火，在空勤直升機協助灌救下，今天下午2點左右，翠綠山林不再冒出白煙。林務局屏東林管處表示，林地大火已撲滅，現場仍有林務局人員駐守，明天若未復燃才能解除任務。

昨天下午1點左右，旗山事業區81林班地冒出濃濃白煙，火場多達三處之多。因無林道可上山，今天上午，林務局申請直升機吊掛水袋上山滅火，另集結30名巡山人員與居民徒步進入火場，地面人員以火拍與長柄砍刀滅火，過程辛苦。

林務局屏東林管處六龜工作站主任林弘基表示，大火已於下午熄滅，總計近2公頃林地遭火苗燒毀，兩名工作人員徹夜監控，起火原因仍在調查中，不排除人為縱火的可能性。

林務局屏東林管處指出，每年12月至翌年5月是台灣南部乾旱季節，屏東林區管理處加強防火裝備檢查及應變機制，巡視員在第一時間內以GPS精準定位火場位置與研判火情，從航照影像及空中勘察研判，燃燒林木為二葉松、雜木及香杉，快速掌握山腹及嶺線地形。

屏東 大火 直升機

延伸閱讀

阿里山0.3公頃林班地昨晚起火 過20小時才熄滅

屏嘉投接連森林火災 空勤總隊黑鷹運水救火

影／高雄桃源國有造林地大火 直升機空中滅火

6隻變8千隻 埃及聖䴉打不完

相關新聞

妙齡傳播妹暴斃板橋民宅 疑吸毒過量導致

新北市板橋區懷德街一處公寓昨天傍晚發生女子暴斃情事，警方初步調查，懷疑是吸毒過量造成，但確切死因有待檢方相驗釐清。

影／婦人搭公車說她「剛從大陸湖南回台」 全車緊張

基隆市1名60多歲婦人今天搭公車時，與人聊天時提到她剛從中國大陸湖南回台，其他乘客聽到急著下車，並告知司機。司機回報後，...

高雄桃源森林大火撲滅 不排除人為縱火

高雄桃源國有林地發生森林大火，在空勤直升機協助灌救下，今天下午2點左右，翠綠山林不再冒出白煙。林務局屏東林管處表示，林地...

阿里山0.3公頃林班地昨晚起火 過20小時才熄滅

嘉義縣番路鄉與阿里山鄉山美村交界處，林務局嘉義林管處的102林班地昨晚8時許發生森林大火，民眾看到遠方有火光緊急聯繫嘉義...

中市機車與貨車路口碰撞 女騎士車下獲救重傷觀察中

台中市大里區新甲路與甲園街中午發生機車與貨車碰撞事故，造成騎機車的賴姓女騎士重傷，現在加護病房觀察中。對於地方人士反映當...

76歲老婦人整夜不見人 員警同理心退勤仍幫忙找到人

苗栗警察分局南苗派出所今天上午7點50分接獲葉姓市民報案，他焦急萬分，因昨天下午3點多外出上班，行動不便的母親（76歲）...

影／竹竿套塑膠袋隔窗取鑰匙 警民合作救援暈倒家中婦一命

新竹縣劉姓婦人1日晚間18時40分許因血糖急降，暈眩於芎林鄉文昌街住家客廳，芎林分駐所接獲生命線轉接求救電話，員警范熾奇...

「討厭被人指指點點」 男玻璃心碎祭出「珍奶攻擊」

46歲王姓男子日前在西門町商圈與一名汽車駕駛發生口角，一言不合之下，王男竟從一旁垃圾桶內翻出一杯珍珠奶茶，朝車內潑灑，導...

母子失散廿多年 屏東警方一天就讓二人重逢

台中市一名27歲的王姓男子，於喪父後發現自己非親生，日前來到屏東縣麟洛鄉盼能找到生母，經麟洛分駐所陳姓員警協助下，翌日警...

騎士撞路邊違停貨車彈至路中央 又被後方遊覽車輾斃

台中市李姓市民上午騎機車經過霧峰區中投東路二段時，因撞上路邊正上下貨違規停車的小貨車，使他彈至路中央，又被後方駛來的遊覽...

影／中警搬新家搞「對嘴生死鬥」警唱歌跳舞15萬人觀看

台中市警局已從原本為於西屯區文心路的駐地，搬遷到位於潭子區豐興路一段的新址，人員已在上月底進駐，預計5日舉辦啟用記者會，...

強化染疫救治防護 朴子消防分隊完成救護車簡易隔離艙

新冠肺炎疫情升溫，中央流行疫情指揮中心提升一級開設，第一線執行傷病患救護的消防救護人員執勤風險大增，17年前ＳＡＲＳ疫情...

熱門新聞

長相曝光！假釋男破壞電子腳鐐逃到台北 今晨又犯搶案檢警通緝中

計程車之狼落網！警方在高雄岡山地區逮人正押回警局

花蓮假釋重刑犯駕車逃往台北 持刀恐嚇檳榔攤女員工

性侵犯現身高雄大寮 高雄警方圍捕中

桃園30多歲男子工作猝逝前曾發燒 檢警先檢驗後相驗死因

嚇死人！怪手半夜工地開挖 傳來一聲哀嚎竟挖到人

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。