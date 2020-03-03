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阿里山0.3公頃林班地昨晚起火 過20小時才熄滅
嘉義縣番路鄉與阿里山鄉山美村交界處，林務局嘉義林管處的102林班地昨晚8時許發生森林大火，民眾看到遠方有火光緊急聯繫嘉義林管處，但因天色昏暗，嘉義林管處今天上午5點現場勘查後，派遣18位員工及2架空勤直升機共24位隊員前往滅火，直到今天下午5點10分才完全熄滅。
雖然起火點與水源曾文溪的直線距離不算遠，但空勤直升機也花費不少時間運水前往滅火，須先由嘉義林管處人員協助吊掛水袋，抵達曾文溪取水，再將水運到火災現場滅火，共運24趟，人員可抵達的地方則由嘉義林管處人員協助滅火，非常耗時耗力。
林務局嘉義林管處副處長李定忠表示，昨晚起火的地點位於陵線上，地勢陡峭，與產業道路及一般道路相隔較遠，預計火勢範圍為0.3公頃，因此林班地多為草生地及竹林地，損失不大，起火原因待調查。
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