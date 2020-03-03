快訊

新冠肺炎疫情衝擊東奧 是否延期日官員這麼回

疫情衝擊 本土美妝店美華泰6月30日將關閉全台15家店

聽新聞
test
0:00 / 0:00

阿里山0.3公頃林班地昨晚起火 過20小時才熄滅

聯合報 / 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導
林務局嘉義林管處的102林班地昨晚8時許發生森林大火，空勤直升機來回24趟才熄滅。圖／山美村民莊信然提供
林務局嘉義林管處的102林班地昨晚8時許發生森林大火，空勤直升機來回24趟才熄滅。圖／山美村民莊信然提供

嘉義縣番路鄉與阿里山鄉山美村交界處，林務局嘉義林管處的102林班地昨晚8時許發生森林大火，民眾看到遠方有火光緊急聯繫嘉義林管處，但因天色昏暗，嘉義林管處今天上午5點現場勘查後，派遣18位員工及2架空勤直升機共24位隊員前往滅火，直到今天下午5點10分才完全熄滅。

雖然起火點與水源曾文溪的直線距離不算遠，但空勤直升機也花費不少時間運水前往滅火，須先由嘉義林管處人員協助吊掛水袋，抵達曾文溪取水，再將水運到火災現場滅火，共運24趟，人員可抵達的地方則由嘉義林管處人員協助滅火，非常耗時耗力。

林務局嘉義林管處副處長李定忠表示，昨晚起火的地點位於陵線上，地勢陡峭，與產業道路及一般道路相隔較遠，預計火勢範圍為0.3公頃，因此林班地多為草生地及竹林地，損失不大，起火原因待調查。

林務局嘉義林管處的102林班地昨晚8時許發生森林大火，空勤直升機來回24趟才熄滅。圖／山美村民莊信然提供
林務局嘉義林管處的102林班地昨晚8時許發生森林大火，空勤直升機來回24趟才熄滅。圖／山美村民莊信然提供
林務局嘉義林管處的102林班地昨晚8時許發生森林大火，空勤直升機來回24趟才熄滅。圖／山美村民莊信然提供
林務局嘉義林管處的102林班地昨晚8時許發生森林大火，空勤直升機來回24趟才熄滅。圖／山美村民莊信然提供

嘉義 直升機 阿里山

延伸閱讀

屏嘉投接連森林火災 空勤總隊黑鷹運水救火

阿里山咖啡賽開始報名 評鑑方式更升級

影／高雄桃源國有造林地大火 直升機空中滅火

台灣之光！阿里山櫻花季宣傳片 獲日本國際影像節大獎

相關新聞

妙齡傳播妹暴斃板橋民宅 疑吸毒過量導致

新北市板橋區懷德街一處公寓昨天傍晚發生女子暴斃情事，警方初步調查，懷疑是吸毒過量造成，但確切死因有待檢方相驗釐清。

影／婦人搭公車說她「剛從大陸湖南回台」 全車緊張

基隆市1名60多歲婦人今天搭公車時，與人聊天時提到她剛從中國大陸湖南回台，其他乘客聽到急著下車，並告知司機。司機回報後，...

高雄桃源森林大火撲滅 不排除人為縱火

高雄桃源國有林地發生森林大火，在空勤直升機協助灌救下，今天下午2點左右，翠綠山林不再冒出白煙。林務局屏東林管處表示，林地...

阿里山0.3公頃林班地昨晚起火 過20小時才熄滅

嘉義縣番路鄉與阿里山鄉山美村交界處，林務局嘉義林管處的102林班地昨晚8時許發生森林大火，民眾看到遠方有火光緊急聯繫嘉義...

中市機車與貨車路口碰撞 女騎士車下獲救重傷觀察中

台中市大里區新甲路與甲園街中午發生機車與貨車碰撞事故，造成騎機車的賴姓女騎士重傷，現在加護病房觀察中。對於地方人士反映當...

76歲老婦人整夜不見人 員警同理心退勤仍幫忙找到人

苗栗警察分局南苗派出所今天上午7點50分接獲葉姓市民報案，他焦急萬分，因昨天下午3點多外出上班，行動不便的母親（76歲）...

影／竹竿套塑膠袋隔窗取鑰匙 警民合作救援暈倒家中婦一命

新竹縣劉姓婦人1日晚間18時40分許因血糖急降，暈眩於芎林鄉文昌街住家客廳，芎林分駐所接獲生命線轉接求救電話，員警范熾奇...

「討厭被人指指點點」 男玻璃心碎祭出「珍奶攻擊」

46歲王姓男子日前在西門町商圈與一名汽車駕駛發生口角，一言不合之下，王男竟從一旁垃圾桶內翻出一杯珍珠奶茶，朝車內潑灑，導...

母子失散廿多年 屏東警方一天就讓二人重逢

台中市一名27歲的王姓男子，於喪父後發現自己非親生，日前來到屏東縣麟洛鄉盼能找到生母，經麟洛分駐所陳姓員警協助下，翌日警...

騎士撞路邊違停貨車彈至路中央 又被後方遊覽車輾斃

台中市李姓市民上午騎機車經過霧峰區中投東路二段時，因撞上路邊正上下貨違規停車的小貨車，使他彈至路中央，又被後方駛來的遊覽...

影／中警搬新家搞「對嘴生死鬥」警唱歌跳舞15萬人觀看

台中市警局已從原本為於西屯區文心路的駐地，搬遷到位於潭子區豐興路一段的新址，人員已在上月底進駐，預計5日舉辦啟用記者會，...

強化染疫救治防護 朴子消防分隊完成救護車簡易隔離艙

新冠肺炎疫情升溫，中央流行疫情指揮中心提升一級開設，第一線執行傷病患救護的消防救護人員執勤風險大增，17年前ＳＡＲＳ疫情...

熱門新聞

長相曝光！假釋男破壞電子腳鐐逃到台北 今晨又犯搶案檢警通緝中

計程車之狼落網！警方在高雄岡山地區逮人正押回警局

花蓮假釋重刑犯駕車逃往台北 持刀恐嚇檳榔攤女員工

性侵犯現身高雄大寮 高雄警方圍捕中

桃園30多歲男子工作猝逝前曾發燒 檢警先檢驗後相驗死因

嚇死人！怪手半夜工地開挖 傳來一聲哀嚎竟挖到人

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。