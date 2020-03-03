阿里山0.3公頃林班地昨晚起火 過20小時才熄滅

嘉義縣番路鄉與阿里山鄉山美村交界處，林務局嘉義林管處的102林班地昨晚8時許發生森林大火，民眾看到遠方有火光緊急聯繫嘉義林管處，但因天色昏暗，嘉義林管處今天上午5點現場勘查後，派遣18位員工及2架空勤直升機共24位隊員前往滅火，直到今天下午5點10分才完全熄滅。

雖然起火點與水源曾文溪的直線距離不算遠，但空勤直升機也花費不少時間運水前往滅火，須先由嘉義林管處人員協助吊掛水袋，抵達曾文溪取水，再將水運到火災現場滅火，共運24趟，人員可抵達的地方則由嘉義林管處人員協助滅火，非常耗時耗力。