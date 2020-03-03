屏嘉投接連森林火災 空勤總隊黑鷹運水救火
屏東、嘉義及南投等地今天紛傳森林火災，空中勤務總隊今天接獲農委會林務局申請執行滅火任務，截至下午4時止，已派遣4架黑鷹直升機援助投水滅火，現仍持續空勘和待命支援。
空勤總隊今天發布新聞稿表示，屏東林管處、嘉義觸口工作站及南投林管處林班地森林今天陸續發生火災，接獲林務局申請執行滅火任務後，截至今天下午4時止，已派遣4架黑鷹直升機執行森林滅火任務。
其中，屏東林管處所轄旗山81林班森林火災，上午經投水14噸後，已控制火勢蔓延。
空勤總隊表示，嘉義觸口工作站持續投水滅火中；另，下午有山友通報丹大事業區第9林班附近發生火災，已先行派機實施空勘，現由林務局接續控制火勢蔓延，空勤總隊隨時待命支援。
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