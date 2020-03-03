中市機車與貨車路口碰撞 女騎士車下獲救重傷觀察中

台中市大里區新甲路與甲園街中午發生機車與貨車碰撞事故，造成騎機車的賴姓女騎士重傷，現在加護病房觀察中。對於地方人士反映當地路口車禍多，希望裝設紅綠燈，但警方拿出統計資料說，今年至今事故僅１件。

今天這起事故發生在中午12時45分，當時由楊姓男子（66歲）駕駛的貨車經新甲路行駛，在路口與由賴姓女子（32）騎乘沿甲園路行駛而來的機車在路口碰撞，機車被夾至貨車車頭底，賴女獲救後立即送醫。

賴女送醫發現她有頭部硬腦膜下出血、氣胸和腰部閉鎖性骨折，因傷重尚無法製作筆錄。楊男則聲稱，因沒有注意到賴女機車通過而發生碰撞。

警方說，該路口經交通局會勘後，因認為與前方甲堤路、新甲路口紅綠燈相距過近，目前尚不再增設，故僅裝設閃光紅、閃光黃號誌，以讓用路人區分路權。

警方亦指出，依道路交通全安規則，路口有閃黃燈和閃紅燈號誌時，應讓閃黃燈車輛優先減速通過，但閃紅燈方向車輛則應停車再開，至於肇事責任，尚待交通大隊進一步分析與研判。